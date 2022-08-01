Cemil Meriç'in 100 akıl dolu tespiti

Fikir denizinin eşsiz sakini Cemil Meriç, kaleme aldığı on iki eseri ile ülkemizde düşünce alanına dair en üretken kalemlerden biri oldu. Felsefe başta olmak üzere düşünsel meselelere kafa yoran Cemil Meriç adeta tek başına Batı ile hesaplaştı. Bu hesaplaşmanın neticesinde ortaya birbirinden özgün fikirler ve cümleler çıktı. Kitapları ile on yıllar öncesinden günümüze seslenen Meriç'in kaleminden 100 harika cümleyi sizinle buluşturuyoruz.