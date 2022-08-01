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Cemil Meriç'in 100 akıl dolu tespiti

Fikir denizinin eşsiz sakini Cemil Meriç, kaleme aldığı on iki eseri ile ülkemizde düşünce alanına dair en üretken kalemlerden biri oldu. Felsefe başta olmak üzere düşünsel meselelere kafa yoran Cemil Meriç adeta tek başına Batı ile hesaplaştı. Bu hesaplaşmanın neticesinde ortaya birbirinden özgün fikirler ve cümleler çıktı. Kitapları ile on yıllar öncesinden günümüze seslenen Meriç'in kaleminden 100 harika cümleyi sizinle buluşturuyoruz.

Giriş Tarihi: 01.08.2022 17:50 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 18:27
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💠 ''Kitap bir limandı benim için. Kitaplarda yaşadım. Ve kitaplardaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdim."

Cemil Meriç

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💠 'Hükmeden Allah'tır, bu hâkimiyet devredilemez.''

Cemil Meriç

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💠 "İnsanlar sevilmek için yaratıldılar. Eşyalar ise kullanılmak için. Dünyadaki kaosun nedeni; eşyaların sevilmeleri ve insanların kullanılmaları."

Cemil Meriç

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💠 ''Düşünceye sınır çizilemez.''

Cemil Meriç

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💠 "Bir avuç kelime kıtaları birbirinden ayırır."

Cemil Meriç

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