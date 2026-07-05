Bozcaada’da Osmanlı mirası camiler

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Kuzey Ege Dalgaları Arasında Bir Osmanlı İmzası

🔸 Bozcaada denildiğinde akla ilk gelen şüphesiz adanın ruhunu şekillendiren tarihi ve konumu. Stratejik konumu nedeniyle yüzyıllar boyunca pek çok mücadeleye sahne olan bu topraklarda Osmanlı, askeri bir üsten ziyade; mimari, kültürel ve manevi eserlerle çevrelemiştir.

🔸 Bugün adanın siluetinde yükselen Köprülü Mehmet Paşa ve Alaybey Camileri, bu köklü geçmişin, adanın kalbine vurulmuş en zarif iki medeniyet mührü olarak varlığını devam ettiriyor.