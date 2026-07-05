Bozcaada’da Osmanlı mirası camiler
Mavi bir coğrafyanın ortasında, tarihin en fırtınalı dönemlerine şahitlik eden Bozcaada, bilinen turistik çehresinin ötesinde köklü bir Türk-İslam mirasına ev sahipliği yapıyor. Osmanlı estetiğinin ve vakur duruşunun Kuzey Ege'deki en uç karakollarından olan tarihi camiler, adanın geçici bir duraktan çok öte. Asırlardır süregelen köklü bir kültürel kimliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu her bir taşında haykırmaya devam ediyor. Limanda denizden gelenleri ilk selamlayan Köprülü Mehmet Paşa Camii'nin sadeliğinden, iç kesimlerde kırmızı taşın zarafetiyle büyüleyen Alaybey Camii'nin haziresine uzanan bu yolculuk, adeta geçmişle kurulan estetik bir köprü.
Kuzey Ege Dalgaları Arasında Bir Osmanlı İmzası
🔸 Bozcaada denildiğinde akla ilk gelen şüphesiz adanın ruhunu şekillendiren tarihi ve konumu. Stratejik konumu nedeniyle yüzyıllar boyunca pek çok mücadeleye sahne olan bu topraklarda Osmanlı, askeri bir üsten ziyade; mimari, kültürel ve manevi eserlerle çevrelemiştir.
🔸 Bugün adanın siluetinde yükselen Köprülü Mehmet Paşa ve Alaybey Camileri, bu köklü geçmişin, adanın kalbine vurulmuş en zarif iki medeniyet mührü olarak varlığını devam ettiriyor.
Venedik Kuşatmasından Sonra Yükselen Hafıza: Köprülü Mehmet Paşa Camii
🔸 Adanın tarihi camilerinden biri olan Köprülü Mehmet Paşa Camii, adını Osmanlı tarihinin en kudretli sadrazamlarından birinden alıyor. 1657 yılında Venedik işgalinden büyük yaralar alan ve tahrip edilen Bozcaada, Köprülü Mehmet Paşa'nın stratejik dehası ve askeri harekatı sayesinde yeniden fethedilmişti.
🔸 Fethin hemen ardından adanın Türk-İslam kimliğini yeniden inşa etmek ve şehre manevi bir merkez kazandırmak amacıyla, yıkılan bir kilisenin yerine bu vakur caminin inşasına başlanmıştır
🔸 Halk arasında "Yalı Camii" olarak da bilinen Köprülü Mehmet Paşa Camii, limana yakın olduğundan adaya deniz yoluyla ulaşanları ilk selamlayan yapılardan biri.
🔸 Yüzyıllar boyunca adaya ayak basan seyyahlar, tüccarlar ve denizciler için bu cami, güvenli bir limana varışın ve tanıdık bir medeniyet coğrafyasına adım atmanın simgesi. Caminin konumu, Osmanlı'nın liman kentlerinde camiyi sosyal ve ticari hayatın tam merkezine yerleştirme geleneğinin Bozcaada'daki en somut örneği.
🔸 Görkemli ve süslü saray mimarisinin aksine, Köprülü Mehmet Paşa Camii bütünüyle sadeliğin ve vakur bir duruşun temsilcisi. Kare planlı, kırma çatılı ve kiremit örtülü bu yapı, adanın fırtınalı ve sert iklim şartlarına uyum sağlayacak şekilde inşa edilmiş.
🔸 Gösterişten uzak iç mekanı, yapının asırlık manevi ikliminde ve adanın zorlu tarihine karşı direnişinde gizli olduğunu ziyaretçilerine adeta fısıldıyor.
Kırmızı Kesme Taşların Estetiği: Alaybey Camii
🔸 Adanın bir diğer tarihi incisi olan Alaybey Camii ise ilk bakışta mimari malzemesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Yapımında kullanılan kırmızımsı renkteki yerel kesme taşlar, camiye Ege'nin parlak güneşi altında nevi şahsına münhasır, sıcak bir estetik kazandırıyor.
🔸 1700'lerin başında inşa edildiği tahmin edilen ve adını dönemin miralayından alan bu yapı, klasik Osmanlı taş işçiliğinin adadaki en zarif temsilcisi.