Bir kavme benzemek ile ilgili ayet ve hadisler
Allah-u Teala (CC), İslam dinini en üstün ve son din olarak göndermiş, kafirlere, münafıklara, batıl din ve ideolojilere Müslümanların benzememesi için uyanık olmayı öğütlemiştir. Peygamber Efendimiz (SAV) ise "Kim bir kavme benzemeye özenirse, o da onlardandır" buyurur. Peki, Müslümanların bir kavme benzememesi ile ilgili peygamberimiz (SAV) ne söylemiştir? Müslümanların bir kavme benzememesi ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir? İşte, bir kavme benzememek ile ilgili ayet ve hadisler…
Giriş Tarihi: 31.12.2023
12:32
"Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez."
Maide Suresi 51. ayeti okumak ve dinlemek için tıklayın
Maide Suresi 51. ayet Tefsiri
İki şeyin –aralarına yabancının giremeyeceği kadar– birbirine yakınlığını ifade eden velâ (veya vely) kökünden türemiş olan velî (çoğulu evliyâ) terimi "dost, arkadaş, yardımcı, destekçi ve yakın" anlamlarında kullanılmaktadır. Aynı kökten olup "sevgi, dostluk, yetki ve yardım" anlamlarına gelen velâyet (veya vilâyet) terimi ise, başkaları adına onların rızâları alınmaksızın hukukî işlemde bulunma yetkisini ifade eder. Bu yetkiyi taşıyan kimseye de velî denir
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"Sizin velîniz ancak Allah'tır, peygamberidir, bir de Allah'ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren müminlerdir."
Maide Suresi - 55. ayeti
MAİDE SURESİ 55. AYET TEFSİRİNİN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
Veli ne demektir?
Veli, Mümin kullarına yardım eden, onları koruyan, işlerini gören, onların yakını ve dostu anlamına gelir. Arapça çoğulu "evliya"dır.
◾ Müslümanlar günde 5 vakit namaz kılarken Fatiha suresini okuyor. Allah (CC) Müminlere, günde en az kırk kez şu duayı yaptırıyor. Bu surede Hristiyan ve Yahudilerin yani sapmışların yoluna benzememek adına dua ediyor:
"Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil."
(el-Fâtiha, 6-7. ayet)
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Fatiha Suresi, 6-7. ayet Tefsiri
İnsanlar maddi ve manevî hayatlarını düzenlerken doğrunun yanında yanlış da yapmışlar; hatalı, çıkmaz, saptırıcı yollara da yönelmişlerdir. Sapmanın ve yanılmanın baş sebebi insanın kendini yeterli sanması, bilgi ve güç almak için Allah'a yönelmeyi reddetmesidir. "Gerçek şu ki insan, kendini kendine yeterli görerek ille de azgınlaşmaktadır! Oysa (kuldaki) her şey yalnız rabbine aittir (O'na dönecektir)" (Alak 96/6-8).
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Resulullah Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuşlardır:
"Kim bir kavmi severse, Allah Teala onu onların arasında haşreder."
(Heysemî, X, 281)
Peygamber Efendimiz (SAV) buyurdular:
"Kişi, sevdiğiyle beraberdir."
(Buhârî, Edeb, 96)