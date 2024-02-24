Berat Kandili'nde yapılacak dualar ve ibadetler

🔴 Hazreti Muhammed'in (s.a.v) her gecede olduğu gibi Berat Kandili gecesinde de dua ettiği hadislerde sıkça anılır . Peygamber Efendimizin Berat gecesinde şöyle dua ettiği nakledilir:

Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim.

🔴 Peygamber Efendimizin duası Berat gecesinde tekrar edebilir; hem Allah'a olan acziyetimizi belirtmiş ve rahmet kapısına sığınmış olurken hem de Peygamber Efendimizin sünnetini kalben ve fiilen tekrarlamış oluruz.