Berat Kandili'nde yapılacak dualar ve ibadetler
İslam dünyasının mübarek günlerinden biri olarak kabul edilen Berat Kandili, Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece ihya edilir. Müslümanlar, her yıl bu faziletli günde ellerini semaya açarak günahlarından af dileyerek dua eder. Peki, Berat Gecesi'nde hangi dualar okunur? Berat Kandili duaları nelerdir? Berat Kandili ibadetleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 24.02.2024
11:27
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
11:41
🔴 Recep, Şaban ve Ramazan'dan oluşan mübarek
rahmetin, bereketin ve affedilme ikliminin olduğu aylardır. Bu aylarda Üç Aylar Regaip, Miraç ve Berat kandilleri olarak anılan Müslümanlar için oldukça kıymetli ve faziletli geceler de bulunur.
🔴 İslam aleminin önemli gecelerinden biri olan
Berat Kandili, Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gecede ihya edilir. Berat Kandili, 2024 yılında gününe denk gelmektedir. 24 Şubat Pazartesi
BERAT KANDİLİ NELER YAPILABİLİR? BERAT GECESİ YAPILACAK İBADETLER
🔴 Arapça
berâe-berâet kelimesinin Türkçe şekli olan Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması anlamına gelir.
🔴 Berat Gecesi hakkında Arapça kaynaklarda
"şabanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" anlamlarına gelir. Arapça terkiplerde de sıkça bu anlamından bahsedilir.
🔴 Öncelikle şuna açıklık getirilmelidir ki Berat Kandili'ne özgü özel bir dua veya namaz bulunmamaktadır. Dua, bir kişinin doğrudan Rab'biyle iletişim kurduğu özel bir andır. Bu nedenle, her bireyin Rab'bine karşı isteklerini, sıkıntılarını ve şükürlerini ifade etmesi kişisel bir durumdur. Bunun için özel bir güne ihtiyaç duyulmaz; ancak hem Kur'an'da hem de hadislerde İslam alemi için bazı günler belirlenmiştir. Buna dayanarak, bu özel günlerdeki duaların ve ibadetlerin önemine özel bir önem atfedilmiştir. Bu özel günlerde Müslümanlar, ellerini Rab'lerine açar ve içlerinden geldiği gibi Rab'leriyle iletişim kurarlar.
PEYGAMBERİMİZİN BERAT GECESİ DUASI
Peygamber Efendimiz'in duası
🔴 Hazreti Muhammed'in (s.a.v) her gecede olduğu gibi Berat Kandili gecesinde de dua ettiği hadislerde sıkça anılır . Peygamber Efendimizin Berat gecesinde şöyle dua ettiği nakledilir:
Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim.
🔴 Peygamber Efendimizin duası Berat gecesinde tekrar edebilir; hem Allah'a olan acziyetimizi belirtmiş ve rahmet kapısına sığınmış olurken hem de Peygamber Efendimizin sünnetini kalben ve fiilen tekrarlamış oluruz.
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Allah'ım! -Senin sözün haktır- Nebiyy-i Zişan'ın lisanı üzere gönderdiğin mukaddes Kitabında şöyle buyurdun: "Allah dilediğini siler. (Dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı O'nun yanındadır" (Ra'd Sûresi, 39)