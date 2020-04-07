Peygamberimizin Berat gecesi duası
Peygamberimizin Berat gecesi duası, Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Üç ayların ikinci şaban ayına denk gelen Berat Kandili, bu gece idrak edilecek. Berat gecesi, Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilir. Peki, Peygamberimiz Berat gecesi hangi duayı ediyordu? Berat Kandili'nde Peygamberimiz nasıl dua ediyordu? İşte Peygamberimizin Berat gecesi duası...
Giriş Tarihi: 07.04.2020
11:31
Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
16:09
Peygamberimizin Berat gecesi duası, Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Üç ayların ikinci şaban ayına denk gelen Berat Kandili, bu gece idrak edilecek. Berat gecesi, Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilir. Peki, Peygamberimiz Berat gecesi hangi duayı ediyordu? Berat gecesi Peygamberimiz nasıl dua ediyordu? İşte Peygamberimizin Berat gecesi duası...
Berat, Arapça berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an-ı Kerim'de "Berae" kökünden 25 kelime bulunur. Bunlardan sadece iki tanesi "Beraet" şeklinde geçmektedir.
, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Berâet
Terim olarak
berat ise, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesidir.
Berat Gecesi için Arapça eserlerde "şabanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak (belge) gecesi" manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.
PEYGAMBER EFENDİMİZİN BERAT GECESİNDE OKUDUĞU DUA
"
Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."
Anlamı: "Ya
Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, sen kendini övdüğün gibisin."