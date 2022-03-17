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Berat kandili zikirleri

Müminler için bir rahmet ve bereket günleri olan kandiller aynı zamanda Ramazan-ı Şerif'i de müjdelerler. Bu gece idrak edeceğimiz Berat Kandili de Yüce Allah'ın bizleri bağışlamasını için bir vesile. Müslümanlar bu gece cami ve evlerde bolca Hak Teala'yı zikredecekler. Peki Berat Kandili zikirleri neler? Berat Kandili'nde hangi zikirler söylenmeli? Bu soruların cevabını sizin için derledik.

Giriş Tarihi: 17.03.2022 16:29 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 16:35
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"La İlahe İllallah"

📌 Kelime-i Tevhid tarih boyunca Müslümanların Allah'ı (CC) anmak için sıklıkla kullandıkları zikirlerden olmuştur.
Efendimiz (SAV), "Zikrin en faziletlisi, 'Lâ İlâhe İllallâh'tır" buyurmuştur.

(Tirmizi, 3383)

Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

Berat Kandili'nde Allah Teâlâ'yı anmak isteyen müminler sıkça Kelime-i Tevhid'i tekrar ederler.

Peygamberimizin Üç Aylar Duası

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"Salavat-ı Şerif"

"Âllâhümme salli alâ Muhammed"

📌 Resulallah (SAV), "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." hadisi ile üç aylara ve muhterem gecelerin önemine dikkat çekmiştir.

(Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342)

(x) Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

📌 Özel gün ve gecelerde nafile ibadet yapılması ve insanların Hak Teâlâ'ya yönelmeleri esastır. Bu minvalde Berat Kandili'nde çekilecek zikirlerden biri Salavat-ı şerife'dir. Zira Peygamberimize (SAV) salavat getirme hususunda bizzat Allah Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de, "Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun." (Ahzab suresi, 56) buyurmaktadır.

(x) Ahzâb suresi 56. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

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"Lâ Havle ve lâ Kuvvete illâ Billâh"

Efendimiz bu zikir hakkında, "Cennet'in hazinelerinden bir hazinedir." buyurur.

(Tirmizî, Daavât, 57)

Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

📌 Bazı zikirler o denli yaygınlaşır ki farklı ifadelerle anılırlar. Havkale olarak bilinen bu ifade de kuvvetli zikirlerdendir. "Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah Teâlâ'nın yardımı iledir." manasına gelen cümle, zaman ve mekan gözetmeden yapılabilen zikirlerdendir. Bizzat Efendimizin (SAV) bu zikri dile getirmesi, zikrin asırlar boyunca Müslümanların dilinden düşmemesine sebep olmuştur.

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"Sübhanallah"

📌 Allah'ın tüm eksikliklerden uzak olması anlamına gelen ifade, namaz tesbihatında bulunur. Sahabe ve tabiin nesli tarafından zikir amaçlı kullanılmıştır.

"Her farz namazın peşinden otuz üçer defa sübhânallah, Allahuekber, Elhamdülillah dersiniz."

(Buhârî, Ezân 155; Daavât 18; Müslim, Mesâcid 142. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vitir 24)

Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

Üç aylar ile ilgili kavramlar

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◼ "Elhamdülillah"

📌 Allah'a hamdolsun anlamına gelen "Elhamdülillah" Müslümanlar tarafından en çok kullanılan hamd, şükür ifadelerinden biridir. Regaip Kandili'nde Yüce Allah'ı (CC) anmak isteyen müminler tarafından bolca zikredilir.

Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

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