Berat kandili ne zaman? Berat Gecesi'nin Anlamı ve önemi
Berat Kandili, İslam dünyasının en kutsal gecelerinden biri olarak her yıl Şaban ayının 15. gecesinde idrak edilir. Müminlerin gönüllerini nurlandıracak bu mübarek gece, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan dünya semasına indirilişinin hatırlandığı manevi bir dönüm noktasıdır. Berat kelimesi Arapça kökenli olup "beraat" kökünden gelmektedir ve "kurtulma, temize çıkma, arınma" anlamlarını taşır. Bu gecede yapılan ibadetler, okunan dualar ve istiğfarlar sayesinde müminlerin günahlarından arınacağına inanılır. Tüm İslam coğrafyasında camilerde özel teravih namazları kılınır, Kur'an-ı Kerim okunur ve gece boyunca zikir meclisleri düzenlenir. Peki, Berat kandili ne zaman?
◾ İslam aleminde her yıl büyük bir özlemle beklenen Berat Kandili sonunda geldi. Şaban ayının 15. gecesinde manevi bir coşkuyla karşılanacak.
◾ Üç ayların o huzur veren ikliminde yer alan bu mübarek gece, aynı zamanda bizlere on bir ayın sultanı Ramazan'ın müjdecisidir.
◾ Diyanet Bakanlığı'nın açıkladığı bilgiler doğrultusunda 2026 yılında Berat Kandili, 2 Şubat Pazartesi gününe tekabül etmektedir. Müslümanlar için oldukça ehemmiyetli olan bu gece, normal vakitlerden daha fazla ibadetle meşgul olunması gelenek hâlini almıştır.
◾ Peygamber Efendimizin (SAV), "Allah Teâlâ -rahmetiyle- Şâban'ın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" dediği hadis kaynaklarında yer almaktadır.
(Tirmizî, "Savm", 39; İbn Mâce, "İkametü's-salât", 191)
◾ Bu gece öylesine bir gecedir ki Leyle-i Berat olarak bilinmekte. Berat gecesine de diğer geceler gibi gönlümüzü aydınlatan manevi bir kandil olduğundan kandil gecesi denmektedir.
◾ Berat Kandili'nin fazileti ile ilgili pek çok hadis bulunuyor. Bunlardan biri de Sevgili Peygamberimiz (SAV) Hz. Ali'den (RA) rivayet edilen bir hadis mevcut.
◾ Hadiste şöyle buyuruyor:
"Şaban ayının 15'i geldiğinde gecesini ibadetle geçirin, gündüzünü de oruç tutun. Şunu bilin ki o gece akşam olduktan sonra Allah Teala yeryüzüne rahmetiyle nüzul eder ve seslenir: Yok mudur günahının bağışlanmasını isteyen onu bağışlayayım. Yok mudur Benden rızık talep eden ona rızık vereyim. Yok mudur derdi olan onu derdinden kurtarayım. İşte böylece tan yeri ağarıncaya kadar Allah Teala insanlara bu manada imkan sunar."
◾ Hz. Aişe (RA) validemizin rivayet ettiği bu gece ile ilgili bilgilerde de Sevgili Peygamberimiz (SAV) şöyle buyuruyor: "Bu gece Allah Teala o kadar çok kulunu affeder ki hatta Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüylerinden daha fazla insanı affeder."
◾ Böylesine bir gecede Rabbimiz Teala'dan affımızı dileyelim, O'na niyaz edelim. Maddi ve manevi rızıklarını isteyelim ve dertlerimizden kurtulmak için Rabbimiz Teala'ya ellerimizi açalım.