Berat Kandili mesajları ve sözleri 2026: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kandil mesajları

Bu gece idrak edeceğimiz Berat Kandili, Şaban ayının ortası ve mübarek Ramazan-ı Şerif'in gölgesidir. Resulullah'ın hakkında, "Şaban ayının yarısına denk gelen bu gece, Allah dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Kelb kabilesinin koyunlarının yünlerinden daha fazla sayıda insanı affeder." buyurduğu Berat Kandili Müslümanların Rablerine yöneldikleri zaman dilimidir. Bu mukaddes gecede eller semaya, gönüller Allah Teala'ya yönelir. Sizler için hazırladığımız uzun, güzel, anlamlı, manalı, resimli Berat Kandili mesajlarını indirerek yakınlarınıza gönderebilir, onları mutlu edebilirsiniz. Berat Kandili mesajları 2025: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun kandil mesajları...
1/160
💠
Gazze ve Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerimizi dualarımızda unutmayalım.
Berat Kandiliniz Mübarek Olsun
2/160
💠
Rabbimizin tüm lütuflarını kuşandığımız bu mukaddes gecede dualarda buluşalım…
Berat Kandiliniz Mübarek Olsun
3/160
💠
Yeryüzünün rahmetle dolduğu mukaddes Berat Kandili'nde günahlarımızdan sıyrılalım, Rabbimiz Teala'ya dönelim…
Berat Kandiliniz Mübarek Olsun
4/160
💠
Ramazan-ı Şerif'e sayılı günler kala idrak ettiğimiz Berat Kandili'ni günahlardan uzaklaşmak için kendimize bir vesile kılalım…
Berat Kandiliniz Mübarek Olsun
5/160
💠
Kutlu Nebi'nin (SAV) açtığı yolda ilerleyen mümin kullardan olmak duasıyla