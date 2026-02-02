5 /10 Berat kandili duaları ve zikirleri













◾ Hasbunallah ve Ni'melvekîl zikri tevekkülün en güzel ifade ediliş biçimlerinden birisidir. "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" anlamına gelen ifade, bir müminin Hak Teala'ya güvenme biçimini en güzel şekilde ortaya koyar.

◾ Berat Kandili'nde fazilet yönünden kuvvetli olan "Hasbunallah ve Ni'melvekil" zikrini dile getirmek ve çokça söylemek Allah'ın rahmetini cezbedeceği umularak etfaldir.