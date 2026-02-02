Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Berat kandili duaları ve zikirleri

Berat kandili duaları ve zikirleri

Yayınlanma Tarihi: 02.02.2026 08:30

Ramazan-ı Şerif'in bir öncesi olan, Şaban ayının ortası Berat Kandili kulun tüm günahlarından sıyrılmasını, dua ve ibadetlerle Rabbine yönelmesini ifade eden mukaddes bir gecedir. Kandil gecelerinde müminler dua, zikir ve tesbihlerle Allah Teala'yı hamd ederek bağışlanma dilerler. Sizler için Berat Kandili gecesinde yapılabilecek duaları ve zikirleri araştırdık. İşte, Berat kandili duaları ve zikirleri...

1/10
Berat kandili duaları ve zikirleri
Berat kandili duaları ve zikirleri

Kur'an-ı Kerim müminler için bir şifa vesilesidir. Allah Teala'nın hitabına mazhar olan insanın bol bol Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunması ve manasını idrak etmesi gerekir.

◾ Bu sebeplerden dolayı müminler mukaddes gün ve gecelerde Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunarak manevi kirlerden temizlenme çabası içinde olurlar. Berat Kandili'ni ihya etmek için kullanılan zikirler ve tesbihler...

2/10
Berat kandili duaları ve zikirleri
Berat kandili duaları ve zikirleri

Efendimiz (SAV) buyurdu:

"Zikrin en faziletlisi, 'Lâ İlâhe İllallâh'tır".

(Tirmizi, 3383)

◾ Allah Teala'yı birlemek manasına gelen Kelime-i Tevhid tarih boyunca Müslümanların Allah'ı (CC) anmak için sıklıkla kullandıkları zikirlerden olmuştur.

3/10
Berat kandili duaları ve zikirleri
Berat kandili duaları ve zikirleri

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Allah'ı hamd ile tesbih ederim"

(Buhârî, Deavât 65)

◾ Hamd ile tenzih etmek anlamına gelen "Sübhânallâhi ve bi Hamdihi" ifadesi Resulullah'ın bir hadis-i şerifinde geçer. Bu sebeple Müslümanlar tarafından Allah'ı zikir ve tesbih etmek maksaDıyla kullanılır.

4/10
Berat kandili duaları ve zikirleri
Berat kandili duaları ve zikirleri

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber demek, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir."

(Müslim, Zikir 32 - Tirmizî, Daavât 128)

◾ Zikir, "Allah'ı tenzih eder, hamd ederim. Allah'tan başka ilah yoktur ve O en büyüktür." anlamına gelir. Dünyanın faniliğine vurgu yapan zikrin içinde; Sübhanallah, Elhamdülillah, La İlahe İllallah ve Allahu Ekber zikirleri bulunmaktadır.

5/10
Berat kandili duaları ve zikirleri
Berat kandili duaları ve zikirleri

◾ Hasbunallah ve Ni'melvekîl zikri tevekkülün en güzel ifade ediliş biçimlerinden birisidir. "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" anlamına gelen ifade, bir müminin Hak Teala'ya güvenme biçimini en güzel şekilde ortaya koyar.

◾ Berat Kandili'nde fazilet yönünden kuvvetli olan "Hasbunallah ve Ni'melvekil" zikrini dile getirmek ve çokça söylemek Allah'ın rahmetini cezbedeceği umularak etfaldir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Mehmet Emin Ay I Hadis Sohbetleri: Allah’ın Nimetlerine Nankörlük Kişiyi Nasıl İnkara Götürür

Mehmet Emin Ay I Hadis Sohbetleri: Allah'ın Nimetlerine Nankörlük Kişiyi Nasıl İnkara Götürür

Gizli Narsisizm nedir?

Gizli Narsisizm nedir?

Sinema tarihinin başlangıcı: Trenin Gara Girişi

Sinema tarihinin başlangıcı: Trenin Gara Girişi

Türk lehçelerinde Şubat

Türk lehçelerinde "Şubat"

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Kars’ta Kar Esareti: Evler ve Araçlar Karla Kaplandı

Kars'ta Kar Esareti: Evler ve Araçlar Karla Kaplandı

İstanbul’da Kar Yağışı: Trafik Felç, Ulaşım Durdu

İstanbul'da Kar Yağışı: Trafik Felç, Ulaşım Durdu

İstanbul Beyaza Büründü: Kar Yağışı Sürüyor

İstanbul Beyaza Büründü: Kar Yağışı Sürüyor

İstanbul’da Kar Yağışı: Trafik Yoğunluğu %81’e Ulaştı

İstanbul'da Kar Yağışı: Trafik Yoğunluğu %81'e Ulaştı

Bir Peluş Bir Umut: Minik Kalplere Büyük Destek

Bir Peluş Bir Umut: Minik Kalplere Büyük Destek

Öteki versiyonlar

Öteki versiyonlar

Çocuklarınızı kışa hazırlayın

Çocuklarınızı kışa hazırlayın

Gerçeğin Katli ve Gazze’de Susturulan Sesler

Gerçeğin Katli ve Gazze'de Susturulan Sesler