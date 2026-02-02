Berat kandili duaları ve zikirleri
Ramazan-ı Şerif'in bir öncesi olan, Şaban ayının ortası Berat Kandili kulun tüm günahlarından sıyrılmasını, dua ve ibadetlerle Rabbine yönelmesini ifade eden mukaddes bir gecedir. Kandil gecelerinde müminler dua, zikir ve tesbihlerle Allah Teala'yı hamd ederek bağışlanma dilerler. Sizler için Berat Kandili gecesinde yapılabilecek duaları ve zikirleri araştırdık. İşte, Berat kandili duaları ve zikirleri...
◾ Kur'an-ı Kerim müminler için bir şifa vesilesidir. Allah Teala'nın hitabına mazhar olan insanın bol bol Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunması ve manasını idrak etmesi gerekir.
◾ Bu sebeplerden dolayı müminler mukaddes gün ve gecelerde Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunarak manevi kirlerden temizlenme çabası içinde olurlar. Berat Kandili'ni ihya etmek için kullanılan zikirler ve tesbihler...
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Allah'ı hamd ile tesbih ederim"
(Buhârî, Deavât 65)
◾ Hamd ile tenzih etmek anlamına gelen "Sübhânallâhi ve bi Hamdihi" ifadesi Resulullah'ın bir hadis-i şerifinde geçer. Bu sebeple Müslümanlar tarafından Allah'ı zikir ve tesbih etmek maksaDıyla kullanılır.
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber demek, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir."
(Müslim, Zikir 32 - Tirmizî, Daavât 128)
◾ Zikir, "Allah'ı tenzih eder, hamd ederim. Allah'tan başka ilah yoktur ve O en büyüktür." anlamına gelir. Dünyanın faniliğine vurgu yapan zikrin içinde; Sübhanallah, Elhamdülillah, La İlahe İllallah ve Allahu Ekber zikirleri bulunmaktadır.
◾ Hasbunallah ve Ni'melvekîl zikri tevekkülün en güzel ifade ediliş biçimlerinden birisidir. "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" anlamına gelen ifade, bir müminin Hak Teala'ya güvenme biçimini en güzel şekilde ortaya koyar.
◾ Berat Kandili'nde fazilet yönünden kuvvetli olan "Hasbunallah ve Ni'melvekil" zikrini dile getirmek ve çokça söylemek Allah'ın rahmetini cezbedeceği umularak etfaldir.