Berat Kandili'nde nasıl dua etmeliyiz? Berat Kandili duaları
İslam aleminin mübarek günlerinden biri olan Berat Kandili, Şaban ayının 15. gecesi ihya edilir. Müslümanlar, her yıl bu faziletli günde ellerini semaya açarak günahlarından af dileyerek dua eder. Peki, Berat Gecesi'nde hangi dualar okunur? Berat Kandili duaları nelerdir? Berat Kandili'nde neler yapılır?
Giriş Tarihi: 06.03.2023
11:00
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
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Recep, Şaban ve Ramazan'dan oluşan mübarek Üç Aylar rahmetin, bereketin iklimidir. Bu aylarda Regaip, Miraç ve Berat kandilleri olarak anılan Müslümanlar için oldukça kıymetli geceler bulunur.
◼ İslam aleminin önemli gecelerinden biri olan
Berat Kandili, Şaban ayının on beşinci gecesinde ihya edilir. Berat Kandili, 2023 yılında 6 Mart Pazartesi gününe denk gelmektedir.
BERAT NEDİR?
◼ Arapça
berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş şekli olan Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması anlamına gelir.
◼ Berat Gecesi hakkında Arapça kaynaklarda
"şabanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak gecesi" manalarına gelen terkipler yer almaktadır.
Berat Kandili zikirleri nelerdir?
BERAT GECESİNİN ÖNEMİ
◼ Berat Gecesi,
amel defterinin yazıldığı haiz bir gündür. Bu gecede, yıl içerisinde doğacak bebekler, ölecek kişilerin isimleri, bütün kulların rızkı tertip olunur ve herkesin amelleri Allah'a (CC) arz edilir. Mübarek gece, bir yıl içinde olacak her şeyin kaydedildiği ehemmiyetli bir zamandır.
BERAT GECESİ NELER YAPILMALI?
◼ Berat Gecesi Müslümanlarca kutsal sayılan günler arasındadır. İnananlar,
bu geceyi diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirme gayretindedir. Diğer gecelere nazaran daha fazla ibadet edilen mübarek kandillerde inananlar, günahlarından tövbe ederek Allah'tan af dileme fırsatı olarak görür.
◼ Berat Kandili'ne özel ibadet şekli bulunmamakla birlikte
nafile namaz kılmak, oruç tutmak, tesbih ve zikir çekmek, dua etmek bu geceyi layıkıyla idrak etmek isteyenlerin yapabileceği şeylerdir.
Berat Kandili mesajları
◼ Peygamberimiz (SAV) rivayetlere göre Şaban ayına ve özellikle on beşinci gecesine ayrı bir önem vermiştir. Bu nedenle alimler, Berat Gecesini namaz kılarak, Kur'an okuyarak ve dua ederek geçirmek gerektiğini tavsiye eder.
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Peygamber Efendimiz (SAV) bu gecenin önemi ile ilgili şöyle buyurur: "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Receb'in ilk (cuma) gecesi, Şaban'ın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342)