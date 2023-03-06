Berat Kandili'nde nasıl dua etmeliyiz? Berat Kandili duaları

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

◼ Recep, Şaban ve Ramazan'dan oluşan mübarek Üç Aylar rahmetin, bereketin iklimidir. Bu aylarda Regaip, Miraç ve Berat kandilleri olarak anılan Müslümanlar için oldukça kıymetli geceler bulunur.

◼ İslam aleminin önemli gecelerinden biri olan Berat Kandili, Şaban ayının on beşinci gecesinde ihya edilir. Berat Kandili, 2023 yılında 6 Mart Pazartesi gününe denk gelmektedir.