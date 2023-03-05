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Berat Kandili mesajları: En güzel manalı, dualı, resimli, kısa, uzun, ayetli ve hadisli 2023 Berat kandili sözleri

Rahmet deryasının taştığı mübarek Üç aylar tüm kuşatıcılığı ile devam ediyor. Bu değerli vakitlerde Müslümanlar nafile ibadetler ile Allah Teala'yı tesbih ederek bağışlanma dilerler. Şaban ayının on beşinci gecesi olan Berat Kandili, kişinin yükümlülükten kurtulması anlamına gelir. Resulullah (SAV) bu özel günün gecesinin oruç, akşamının ise ibadet ile geçirilmesini tavsiye etmiştir. Üç ayların üçüncü mübarek gecesi olan Berat gecesi aynı zamanda mühim bir sünnet olan sıla-i rahimin ihyası açısından da oldukça değerlidir. Sizler için hazırladığımız uzun, güzel, anlamlı, manalı, resimli Berat Kandili mesajlarını indirerek yakınlarınıza gönderebilir, onları mutlu edebilirsiniz. Berat Kandili mesajları 2023: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun kandil mesajları...

Giriş Tarihi: 05.03.2023 17:23 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 17:29
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Rabbimiz

Bizleri korkaklıktan ve Müslüman onuruna yakışmayacak derecedeki kötü işlerden koru.

Hayırlı Kandiller

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Ya Rabbi

Dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten ve kabul edensin.

Hayırlı Kandiller

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Rabbimiz

Bize zafer ve zafer yolunda çekilen çilenin azmini ver.

Hayırlı Kandiller

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Ya Rabbi

Bu gecenin kıymetini idrak ederek günahlarımızdan kurtulabilmeyi bize nasip eyle.

Hayırlı Kandiller

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Berat Kandilinizi tebrik eder, siz değerli büyüğümün ellerinden hürmetle öperim.

Hayırlı Kandiller

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