Bedeli ne olursa olsun, Müslümanca yaşamanın haysiyetine talibiz
Yayınlanma Tarihi: 13.11.2025 15:56
Her manada oldukça derin bir düşünürümüz ve yazarımız olan İsmet Özel'in kendine has bir yazı dili bulunuyor. O, kaleme aldığı yazı ve şiirleriyle bizlerin düşünce dünyasını zenginleştiren bir isim. O eserlerinde; dünya sistemine, topluma ve sömürgeciliğe sık sık değiniyor. İşte, bu eserlerinden biri de Cuma Mektupları I. İşte, Özel'in bu kitabından altı çizilmesi gereken cümleler...
Her şeyin aynı kalması için birçok şeyin değişmesi gereklidir.
İSMET ÖZEL
Bazıları anlamaktan kaçındığı kadar anlaşılmaktan da korkuyor.
İSMET ÖZEL