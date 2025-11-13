Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Bedeli ne olursa olsun, Müslümanca yaşamanın haysiyetine talibiz

Bedeli ne olursa olsun, Müslümanca yaşamanın haysiyetine talibiz

Yayınlanma Tarihi: 13.11.2025 15:56

Her manada oldukça derin bir düşünürümüz ve yazarımız olan İsmet Özel'in kendine has bir yazı dili bulunuyor. O, kaleme aldığı yazı ve şiirleriyle bizlerin düşünce dünyasını zenginleştiren bir isim. O eserlerinde; dünya sistemine, topluma ve sömürgeciliğe sık sık değiniyor. İşte, bu eserlerinden biri de Cuma Mektupları I. İşte, Özel'in bu kitabından altı çizilmesi gereken cümleler...

1/20

🔸

Her şeyin aynı kalması için birçok şeyin değişmesi gereklidir.

İSMET ÖZEL

Akşemseddin'den inciler: Makamat-ı Evliya

2/20

🔸

Önce kendinin efendisi olmak, kendine söz geçirebilmek gerektir.

İSMET ÖZEL

3/20

🔸

Yuvarlak sözler ve sloganlarla hiçbir şey inşa edilemez.

İSMET ÖZEL

4/20

🔸

Avunma ve avutma sona ermelidir.

İSMET ÖZEL

5/20

🔸

Bazıları anlamaktan kaçındığı kadar anlaşılmaktan da korkuyor.

İSMET ÖZEL

Sezai Karakoç'un kaleminden "Günlük Yazılar II"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Bizi Aşağıya Çeken Hastalık: Tecessüs

Bizi Aşağıya Çeken Hastalık: Tecessüs

Bedeli ne olursa olsun, Müslümanca yaşamanın haysiyetine talibiz

Bedeli ne olursa olsun, Müslümanca yaşamanın haysiyetine talibiz

Tanpınar’ın şiir hakkında görüşleri

Tanpınar'ın şiir hakkında görüşleri

II. Abdülhamid’in gözde semti: Kağıthane

II. Abdülhamid’in gözde semti: Kağıthane

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat