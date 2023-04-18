Bayram sabahı okunacak dualar, Ramazan Bayramı sabahı okunması gereken dualar

RAMAZAN BAYRAMI SABAHI EDİLECEK DUALAR

🔸 Bu zikirler ve dualar yüce Rabbimizin bizlere (hangi bayram ise) sevdiklerimiz ile bir bayrama daha kavuşturduğu için şükür mahiyetinde olur.

🔸 Bu dualar edilirken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır. Edilecek bazı dualar genel olsa da bazıları kişilere hastır. Öncelikle dua etmeye Rabbimize şükür ve hamd ile başlamalıyız.