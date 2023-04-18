Bayram sabahı okunacak dualar, Ramazan Bayramı sabahı okunması gereken dualar
İnsanlığı kuşatan yegane rahmet ve bereket ayının bitmesinin ardından Müslümanları derin bir hüzün kaplasa da Ramazan Bayramı'nın kutlanacak olması insanların yüreğini bir nebze de olsa rahatlatıyor ve yüzleri güldürüyor. 2023 yılının 21 Nisan Cuma günü başlayacak olan Ramazan Bayramı sabahı hane fertleri, bayram namazı için çevrelerinde bulunan camilere akın ederler. Peki bayram namazı sonrası okunması, edilmesi gereken dualar var mı? Bayram sabahı okunacak dualar neler?
Giriş Tarihi: 21.04.2023
08:47
RAMAZAN BAYARMI NE ZAMAN?
🔸 Rahmetiyle bizi kuşatan yüce Rabbimizin bizlere armağan olarak verdiği Ramazan ayı, Ramazan Bayramı ile taçlanır, nihayete erer.
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20 Nisan Perşembe arife günü bizlere bayramın yaklaştığını müjdeler, arife gününün ertesi 21 Nisan Cuma günü Müslüman aleminin sevinç ile karşıladığı Ramazan Bayramı idrak edilir.
RAHMET MEVSİMİ RAMAZAN AYI
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Senede bir defaya mahsus Ramazan ayını karşılayan Müslümanlar her gününü ayrı, dolu dolu geçirmeye ve ellerinden geldiğince en güzel şekilde ifa etmeye çalışmışlardır.
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Bu mübarek dönemin bitmesi İslam alemini hüzünlendirse de Ramazan Bayramı'nın gelmesi ve insanların sevdikleriyle bir olma düşüncesi bir nebze de olsa onları motive etmektedir.
MÜSLÜMANLARIN MÜJDESİ: RAMAZAN BAYRAMI
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21 Nisan Cuma günü sabahı Müslümanlara bir müjdedir. Bayram sabahı erkenden uyanılır ve namaz için hazırlanılır. Bu hazırlıklar önce evde başlar.
🔸 Bayram namazını kılmaya gitmeden önce veya camiye gittikten sonra da okunması gereken bayrama mahsus
dualar ve çekilmesi gereken zikirler bulunmaktadır.
RAMAZAN BAYRAMI SABAHI EDİLECEK DUALAR
🔸 Bu zikirler ve dualar yüce Rabbimizin bizlere
(hangi bayram ise) sevdiklerimiz ile bir bayrama daha kavuşturduğu için şükür mahiyetinde olur.
🔸 Bu dualar edilirken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır.
Edilecek bazı dualar genel olsa da bazıları kişilere hastır. Öncelikle dua etmeye Rabbimize şükür ve hamd ile başlamalıyız.
Ya Rabbi!
Kıldığımız namazları, Ramazan Bayramı günlerinde senin katında en sevimli amellerimizi, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim, indirdiğimiz hatm-i şerifleri, yaptığımız zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazları, va'z-u nasihatleri, hasılı bütün ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı, şu bayram günü hürmetine en güzel şekliyle kabul eyle...
Allah'ım!
Bu
mübarek bayram sabahında, yürekten itiraflarımız ve samimi tövbelerimizle sonsuz rahmet ve mağfiretine iltica ediyoruz.
Bizi gönüllere şifa, dertlere deva, huzur ve barış kaynağı olan Kur'an-ı Kerim ile buluştur.