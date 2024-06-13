Bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kılınışı...

BAYRAM NAMAZINI KILMANIN HÜKMÜ NEDİR?

🔸 Bayram namazı, biri Ramazan Bayramı'nda diğeri Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rekatlık bir namazdır. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîlere göre vâcip, Şâfiîlere göre sünnettir.

BAYRAM NAMAZI KİMLERE VACİPTİR?

🔸 Bayram namazı akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere vaciptir. Kadınlar da kendileri için ayrılan bölümlerde camilerde bayram namazlarına katılabilir.