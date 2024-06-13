Bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kılınışı...
Bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kılınışı...
Bir sene boyunca beklediğimiz Kurban Byaramı'na kavuşmamıza çok az bir müddet kaldı. Kurban Bayramı güneş doğduktan kısa bir süre sonra kılınan Kurban Bayramı namazı ile başlar. Camileri dolduran Müslümanlar bu mukaddes zamandan istifade etmek, bu kutlu vakti zikirle geçirmek için çaba gösterirler. Senede sadece iki defa kılındığı için sıklıkla unutulan ve karıştırılan bayram namazının kılınışını sizler için anlattık. "Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır?" sorularının yanıtları burada. İşte adım adım bayram namazı kılınışı.