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Bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kılınışı...

Bir sene boyunca beklediğimiz Kurban Byaramı'na kavuşmamıza çok az bir müddet kaldı. Kurban Bayramı güneş doğduktan kısa bir süre sonra kılınan Kurban Bayramı namazı ile başlar. Camileri dolduran Müslümanlar bu mukaddes zamandan istifade etmek, bu kutlu vakti zikirle geçirmek için çaba gösterirler. Senede sadece iki defa kılındığı için sıklıkla unutulan ve karıştırılan bayram namazının kılınışını sizler için anlattık. "Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır?" sorularının yanıtları burada. İşte adım adım bayram namazı kılınışı.

Giriş Tarihi: 13.06.2024 10:43
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Kurban bayramı
Kurban bayramı

◼ Her sene büyük bir edep ve adap gözeterek beklediğimiz iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı sabah saatlerinde kılınan bayram namazı ile başlar.

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BAYRAM NAMAZINI KILMANIN HÜKMÜ NEDİR?

🔸 Bayram namazı, biri Ramazan Bayramı'nda diğeri Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rekatlık bir namazdır. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîlere göre vâcip, Şâfiîlere göre sünnettir.

BAYRAM NAMAZI KİMLERE VACİPTİR?

🔸 Bayram namazı akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere vaciptir. Kadınlar da kendileri için ayrılan bölümlerde camilerde bayram namazlarına katılabilir.

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BAYRAM NAMAZININ DİĞER NAMAZLARDAN FARKI NEDİR?

🔸 Bayram namazının diğer namazlardan kılınış bakımından farkı, her rekâtında üçer fazla tekbir olmasıdır. Bu ilâve tekbirler vâcip olup birinci rekâtta kıraatten önce, ikinci rekatta kıraatten sonra alınır.

🔸 Hutbe, cuma namazında namazdan önce bayram namazında ise namazdan sonra okunur. Cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir.

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HANGİ BAYRAM NAMAZI KILINACAKSA NİYET ONA GÖRE YAPILIR

🔸 Kurban Bayramı Namazı için: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

🔸 Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:

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1. REKAT

➡ İmam sesli, cemaat ise gizlice "Allahu ekber!" diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

➡ Gizlice Sübhaneke okunur.

➡ Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

➡ İmam Allahu ekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

➡ İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

➡ İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

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