Bayram namazı kılmak

🔶 Sevinç ve neşe günleri olan bayramlar, müminler üzerinde olumlu etkiler meydana getirir, dini bilinç ve duyguların kuvvetlenmesini sağlar, insanlara yeni bir heyecan verir, sosyal kaynaşma, dayanışma ve barışmaya vesile olur

🔶 Dinimizde Ramazan ve Kurban olmak üzere iki bayram vardır. Arapçada Ramazan Bayramı " 'ıydü'l-fıtr", Kurban Bayramı ise, " 'ıydü'l-edhâ" terimleriyle ifade edilir.