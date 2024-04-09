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Bayram namazı kılmak

Bayramlar, İslam dininin kutsal günlerinden biridir ve müminler için büyük bir anlam taşır. Sevinç ve neşe dolu bu günler, inananların ruhunu besler ve dini bilinçlerini güçlendirir. İslam dininde Ramazan ve Kurban olmak üzere iki büyük bayram bulunmaktadır. Her iki bayramda da müminler bayram namazını kılarlar. Bu özel günler, insanların birbirleriyle daha yakınlaşmasına ve barış içinde bir arada yaşamasına vesile olur. Dolayısıyla, Ramazan ve Kurban Bayramları, İslam'ın önemli ibadet ve sosyal etkinliklerinden biridir ve müminler için büyük bir coşku ve heyecan kaynağıdır. İşte bayram namazı hakkında bilinmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 09.04.2024 11:20
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🔶 Sevinç ve neşe günleri olan bayramlar, müminler üzerinde olumlu etkiler meydana getirir, dini bilinç ve duyguların kuvvetlenmesini sağlar, insanlara yeni bir heyecan verir, sosyal kaynaşma, dayanışma ve barışmaya vesile olur

🔶 Dinimizde Ramazan ve Kurban olmak üzere iki bayram vardır. Arapçada Ramazan Bayramı " 'ıydü'l-fıtr", Kurban Bayramı ise, " 'ıydü'l-edhâ" terimleriyle ifade edilir.

Ramazan bize ne öğretir?

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🔶 Sevgili Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiklerinde, Medineliler'in eğlendikleri iki günleri vardı. Peygamberimiz (SAV); "Bu günler nedir?" diye sordu. Medineliler, "Biz câhiliyye döneminden beri bu günlerde eğleniriz" dediler.

🔶 Bunun üzerine Peygamberimiz; "Allah, size, o iki gün yerine daha hayırlı iki bayram vermiştir. Bunlar, Ramazan ve Kurban Bayramlarıdır" (Ebû Dâvûd, "Salât", 245) buyurmuştur.

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Bayram namazı kılmak

🔶 Ramazan ve Kurban Bayramları hicretin ikinci yılından itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Peygamberimiz (SAV), bayram günleri ve bu günlerin mahiyeti hakkında şöyle buyurmuştur:

"Arefe, kurban ve teşrik günleri biz Müslümanların bayramıdır. Bu günler yeme ve içme günleridir." (Ebû Dâvûd, "Savm", 49)

Farz Olan Oruç Ramazan Ayında Tutulur

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🔶 Ramazan Bayramı, Şevval ayının 1, 2, 3. günleri; Kurban Bayramı ise Zihicce ayının 10, 11, 12 ve 13. günleridir.

🔶 Sevinç, neşe, yeme ve içme günleri olduğu için Ramazan Bayramı'nın birinci, Kurban Bayramı'nın dört gününde oruç tutulmaz, tutulması tahrîmen mekruhtur. Bayram günlerini ibadet ve itaatten soyutlayıp, sadece seyahat etme, eğlenme, zevk ve safa günü olarak anlamak isabetli olmadığı gibi sırf bir ibadet ve itaat günü olarak anlamak da isabetli değildir. Hem ibadet etmek hem de meşru sınırlar içinde eğlenmek ve neşelenmek gerekir.

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🔶 Bayram sabahı erken kalkılmalı, yıkanıp temizlenmeli, güzel kokular sürünmeli, temiz ve yeni elbiseler giyilmelidir.

🔶 Ramazan Bayramı'nda, namazdan önce bir şeyler yenir, Kurban Bayramı'nda ise, kurban keseceklerin, kurban etinden yiyinceye kadar bir şey yiyip içmemesi müstehaptır. Peygamberimiz (SAV) böyle yapmıştır. (Tirmizî, "Salât", 385)

Oruç ibadetinin fazileti

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