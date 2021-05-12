Bayram namazı kılınacak mı? Evde bayram namazı kılınır mı, nasıl kılınır?
Bayram namazı kılınacak mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nın pandemi nedeniyle tam kapanma sürecine denk gelmesi bayram namazı kılınıp kılınamayacağı konusunu gündeme getiriyor. Diyanet'in yaptığı açıklama ile bayram namazı konusunda merak edilen hususlar açıklığa kavuştu. Peki, bayram namazı kılınacak mı? Evde bayram namazı kılınır mı? Bayram namazı nasıl kılınır?
Giriş Tarihi: 12.05.2021
18:41
BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?
🔸 Bayram namazı, Ramazan ayının bitişi ile 13 Mayıs Perşembe günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü idrak edilen bayram namazının kılınıp kılınamayacağı araştırılan bir konu.
🔸 Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazı kılınacak mı sorusunu cevapladı.
🔸 Ramazan ayının son sahurunda katıldığı televizyon programında Erbaş, tedbirlere uyarak bayram namazlarının kılınacağını duyurdu.
🔸 Erbaş, "Tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız. Kardeşlerimizin titizlikle tedbirlere uyarak bayram namazını kılıp evlerine dönmelerini buradan tavsiye ediyorum" dedi.
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EVDE BAYRAM NAMAZI KILINIR MI?
🔸 Evde bayram namazının kılınıp kılınamayacağı da merak edilen konulardan biri. Peygamber Efendimiz (sav) ve ashabının uygulamalarına bayram namazları ikişer rekat, geniş alanlarda ve cemaatle kılınmıştır.
🔸 Ardından bayram hutbesi okunmuş ve bu konuda bir icma oluşmuştur.
🔸 Farklı mezheplerde bayram namazının hükmü ve tek başına kılınıp kılınamayacağı konusunda farklı görüşler mevcuttur.
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BAYRAM NAMAZI KİMLERE FARZ?
🔸 Bayram namazı, kendilerine cuma namazı farz olan kimselere Hanefîler'e göre vâcip, Şâfiîler'e göre sünnettir.
🔸 Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır.
Kimler bayram namazı kılar?
🔸 Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez.
🔸 Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.