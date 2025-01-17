Ayetler ışığında Kelime-i Tevhid

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◾ Allah Teala'dan başka bir ilah bulunmadığını beyan eden Kelime-i Tevhid, iman esaslarının en öz halini ifade eden bir tabir ve Allah Teala'yı zikretmek için kullanılan bir ifadedir.

◾ Müslüman olmak isteyen bir kimsenin Kelime-i Tevhid'i dil ile ikrar edip kalp ile tasdik etmesi gerekir. Öyle ki yeni doğan bebeğe de sekerat halindeki kimseye de Kelime-i Tevhid tekin edilir.

İMANIN ESASLARI: BİRİN BEŞ HALİ