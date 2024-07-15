Aşure orucu ne zaman tutulur?
Aşure Günü, hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam dünyası için büyük önem arz eden bu ayın 10. günü, Hz. Hüseyin ve ailesi (RA) şehit edilmiştir. Peki, Aşure günü oruç tutulabilir mi? Aşure orucuna nasıl niyet edilir? Aşure orucu ne zaman tutulur? İşte bilinmesi gerekenler...
Giriş Tarihi: 15.07.2024
11:05
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
11:06
Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü, bu yıl da heyecanla idrak edilecek. 2024 yılında Aşure Günü, 16 Temmuz Salı günü başlayacak ve 5 Ağustos'a kadar devam edecek.
Peki, Aşure gününde oruç tutulur mu?
🔹
"Muharrem ayı", hürmet edilen zaman dilimi manasına gelir. İslam tarihi açısından önemli bir dilimini ifade eder. Aynı zamanda Muharrem, Hicri yılın ilk ayıdır.
🔹 Muharrem sözcüğü Arapça kökenlidir ve tahrim kelimesinden türemiştir. Muharrem'in
anlamı vardır. "İslam dininde kesin olarak yasaklanmış, haram edilmiş"
🔹 Hz. Peygamber (SAV) bir hadis-i şerifinde Muharrem ayını Allah Teala'nın ayı olarak nitelemiştir. Bu durum ayrıca
Muharrem ayının bereketini de gösterir.
(Müslim, Sıyam 202 - Ebu Davud, Savm 55 - Tirmizi, Savm 20)
🔹 Resulullah'ın Muharrem ayı fazileti ile ilgili (SAV) şöyle buyurduğu bilinir:
"Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır."
(Müslim, Sıyam 202-203 - Ebu Davud, Savm 55 - Tirmizî, Savm 40)
🔹
ayına özgü bir tatlı bulunur. Bu ay, Müslümanların bir araya geldiği, Muharrem İslam alemi için büyük önem arz eden bir dönemdir. Muharrem ayının 10. günü günü olarak bilinir. Bu gün içinde "Aşure" Müslümanlar aşure adı verilen bir tatlı yaparak çevreleri ile paylaşırlar.
Aşure orucu kaç gün tutulur?
🔹 Muharrem ayı ve bilhassa Aşure günü ile ilgili birtakım yapılacak ibadetler bulunur.
Namaz kılmak, zikir ve tespih çekmek, Allah (CC) dua etmek ve niyazda bulunmak ve oruç tutmak.
🔹 Tabii ki insanlar bu ibadetleri gücü yettiği takdirde yapabilir.