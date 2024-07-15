Aşure orucu ne zaman tutulur?

🔹 Muharrem ayına özgü bir tatlı bulunur. Bu ay, Müslümanların bir araya geldiği, İslam alemi için büyük önem arz eden bir dönemdir. Muharrem ayının 10. günü "Aşure" günü olarak bilinir. Bu gün içinde Müslümanlar aşure adı verilen bir tatlı yaparak çevreleri ile paylaşırlar.