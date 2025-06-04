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Arife günü zikir ve duaları

Yayınlanma Tarihi: 04.06.2025 12:36 Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 12:41

Bayram sevincine bir adım kalayı temsil eden Arefe günü, bayramdan önceki sükunet yüklü zaman, hazırlık vaktidir. Bayram gününde erişeceğimiz merhamet yüklü iklime en güzel hazırlık olan arefe gününü Müslümanlar olarak dua ve zikirlerle idrak etmeli, Hak Teala'nın ipine sıkı sıkıya tutunmalıyız. Kurban Bayramı'nın öncesi olan Arife gününde okunması gereken zikir ve duaları araştırdık.

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Esmaü'l Hüsna ile zikir
Esmaü’l Hüsna ile zikir

🔸 En güzel isimler anlamına gelen Esma-i Hüsna, Allah Teala'nın isimleri için kullanılan bir kavramdır. Mübarek gün ve gecelerde Müslümanlar Allah'ın (CC) isimleri ile Rablerine yönelirler.

🔸 Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)'dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan, eşi ve benzeri olmayan, bütün övgülere layık olan yüce Rabbimizin en kapsamlı özel adıdır.

ALLAH'IN 99 İSMİ VE ANLAMLARI

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Sübhanallah zikri
Sübhanallah zikri

🔸 Hak Teala her türlü nakıslıktan beridir. Bunu belirtmek için zamanla ortaya bazı zikirler atılmıştır. Sübhanallah ifadesi Allah'ın (CC) tüm eksikliklerden uzak olması anlamına gelir ve namaz tesbihatında dahi bulunur.

🔸 Sahabe ve tabiin nesilleri tarafından zikir maksadıyla kullanılmıştır.Resulullah (SAV) buyurdu:"Her farz namazın peşinden otuz üçer defa sübhânallah, Allahuekber, Elhamdülillah dersiniz."

(Buhârî, Ezân 155 - Müslim, Mesâcid 142 - Ebû Dâvûd, Vitir 24)

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Sübhânallâhi ve bi Hamdihi zikri
Sübhânallâhi ve bi Hamdihi zikri

🔸İslam kavimler eliyle yayıldıkça, Hak Teala'yı anmak isteyen Müslümanlar farklı biçimlerde zikirler ile bu yolu benimsemişlerdir.

🔸 Hamd ile tenzih etmek anlamına gelen "Sübhânallâhi ve bi Hamdihi" ifadesi Resulullah'ın bir hadis-i şerifinde geçer. Bu sebeple Müslümanlar tarafından Allah'ı zikir ve tesbih etmek maksadıyla kullanılır. "Allah'ı hamd ile tesbih ederim"

(Buhârî, Deavât 65)

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La Havle ve la Kuvvete illa Billah zikri
La Havle ve la Kuvvete illa Billah zikri

🔸 Efendimiz (SAV) bu zikir hakkında,

"Cennet'in hazinelerinden bir hazinedir" buyurur.

(Tirmizî, Daavât 57)

➡ Bazı zikirler o denli yaygınlaşır ki farklı ifadelerle anılırlar. Havkale olarak bilinen bu ifade de kuvvetli zikirlerdendir.

🔸 "Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah Teâlâ'nın yardımı iledir" manasına gelen cümle, zaman ve mekan gözetmeden yapılabilen zikirlerdendir.

🔸 Bizzat Efendimizin (SAV) bu zikri dile getirmesi, zikrin asırlar boyunca Müslümanların dilinden düşmemesine sebep olmuştur.

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Sübhanallahi velhamdülillahi ve La İlahe İllallahu Vallahu Ekber zikri
Sübhanallahi velhamdülillahi ve La İlahe İllallahu Vallahu Ekber zikri

🔸 Resulullah (SAV) buyurdu:

"Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber demek, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir."

(Müslim, Zikir 32 / Tirmizî, Daavât 128)

🔸 "Allah'ı tenzih eder, hamd ederim. Allah'tan başka ilah yoktur ve O en büyüktür." anlamına gelir. Dünyanın faniliğine vurgu yapan zikrin içinde; Subhanallah, Elhamdulillah, La İlahe İllallah ve Allahu Ekber zikirleri bulunmaktadır.

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