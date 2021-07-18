Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın sevabı ve fazileti
Müslümanların iki büyük bayramından biri olan Kurban Bayramı için az bir zaman kaldı. Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi olan Arefe, İslam'da oldukça önemlidir. Bundan dolayı Müslümanlar Arefe günü oruç tutulup tutulamayacağı sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü neler yapılmalıdır? Arefe günü oruç tutmanın sevabı ve fazileti...
Giriş Tarihi: 18.07.2021
15:52
Güncelleme Tarihi: 18.07.2021
15:53
📌Arefe, Kurban Bayramı'ndan bir önceki güne verilen isimdir.
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Arefe haccın en önemli farzı olan vakfenin yapıldığı yerin (Arafat) diğer adıdır. Vakfe, Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günü burada yapıldığından o güne yevmü arefe (arefe günü) veya Türkçede kısaca arefe (arife) denilmiştir.
Kurban ile ilgili ayet ve hadisler
AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
📌 Zilhicce ayının ilk 9 günü, Kurban Bayramı'ndan önceki 9 gündür. Bu günlerde oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Peygamber Efendimizin Zilhicce ayının 9 gününde oruç tuttuğu rivayet edilir.
📌Kurban Bayramı'ndan önceki gün olan Arefe günü tutulan oruç,
O gün tutulan orucun geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefaret olacağı belirtilmiştir. nafile oruç hükmündedir.
📌Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe günü İslam için oldukça önemlidir. Peygamber Efendimiz (sav) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak
(Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur."
📌Hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).
Peygamberimizin Arefe duası...
KURBAN BAYRAMI'NDA ORUÇ TUTULUR MU?
📌Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ve Kurban Bayramı'nın dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur. Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır.
***Tahrîmen mekruh: Helalden çok, harama yakın.
📌 Kurban Bayramı'nda imsaktan itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğinde kurban etinden yemek müstehaptır. Fakat bu, kendi evinde kurban kesebilen insanlar içindir.
📌 Zamanımızda çiftliklerde kurban kestiren bazı Müslümanlara, akşama kadar sıra ancak gelmekte, hatta ertesi güne kalmaktadır. Bu insanların aç kalıp oruçlu imiş gibi durmaları uygun olmaz.
Müslümanlara bayramı müjdeleyen gün: Arefe
AREFE GÜNÜ YAPILMASI TAVSİYE EDİLENLER
📌Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.
📌 Arefe günü oruç tutulmalıdır.
📌Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.
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Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.
📌Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.