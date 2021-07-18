Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın sevabı ve fazileti

📌 Kurban Bayramı'nda imsaktan itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğinde kurban etinden yemek müstehaptır. Fakat bu, kendi evinde kurban kesebilen insanlar içindir.

📌 Zamanımızda çiftliklerde kurban kestiren bazı Müslümanlara, akşama kadar sıra ancak gelmekte, hatta ertesi güne kalmaktadır. Bu insanların aç kalıp oruçlu imiş gibi durmaları uygun olmaz.

Müslümanlara bayramı müjdeleyen gün: Arefe