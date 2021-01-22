Allah'ın yasakladığı davranışlar hakkında 40 hadis

Hz. Âişe (ra) anlatıyor: Bir gün Hz. Peygamber'e :"Ey Allah'ın Resûlü, şöyle şöyle olan Safiyye sana yeter!" demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla, onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resûlullah "(Ey Âişe), öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı onu dahi bozardı." buyurdu.

Hz. Âişe diyor ki: Ben yine bir gün Hz. Peygamber'in yanında bir kimsenin hâl ve hareketini taklit etmiştim. Resûl-i Ekrem:–Karşılığında bana şunu şunu verseler dahi, bir insanın taklidini yapmayı istemem, buyurdu.

(Ebû Dâvûd, Edeb, 35; Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 51)

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