Allah'ın yasakladığı davranışlar hakkında 40 hadis
Allah'ın yasakladığı davranışlar hakkında 40 hadis
Helal ve haram sınırları yüce Allah'ın kullarına bahşettiği alanlardır. Bunlar insanları kötülüklerden uzaklaştırıp iyi olana yaklaştırır. Müslümanlar bu sınırları, Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in hadisleri ile öğrenir. Yüce Allah'ın hoş görmediği hasletlerden bazıları kibir, gıybet, faiz yemek, riyadır. Sizler için, Allah'ın yasakladığı davranışlar hakkında 40 hadisi derledik.
Giriş Tarihi: 22.01.2021
11:54
Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
12:46