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Allah'ın yasakladığı davranışlar hakkında 40 hadis

Helal ve haram sınırları yüce Allah'ın kullarına bahşettiği alanlardır. Bunlar insanları kötülüklerden uzaklaştırıp iyi olana yaklaştırır. Müslümanlar bu sınırları, Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in hadisleri ile öğrenir. Yüce Allah'ın hoş görmediği hasletlerden bazıları kibir, gıybet, faiz yemek, riyadır. Sizler için, Allah'ın yasakladığı davranışlar hakkında 40 hadisi derledik.

Giriş Tarihi: 22.01.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 12:46
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Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Allah'a ve ahiret gününe inanan, ya hayır söylesin ya da sussun."

(Buhârî, Edeb, 31; Müslim, Îmân, 74)

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Ebû Hüreyre'nin (ra), işittiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: Kişi, iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer.

(Buhârî, Rikâk, 23; Müslim, Zühd, 49, 50)

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İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: Allah'ı anmak dışında, çok konuşmayın. Çünkü Allah'ı anmak dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insanlar ise katı kalplilerdir.

(Tirmizî, Zühd, 619)

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Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav): "Gıybet nedir bilir misiniz?" diye sordu. Ashab "Allah ve Resûlü daha iyi bilir." dediler: "Kardeşini, hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir." diye tarif etti. "Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin?" denilmesi üzerine "Eğer dediğin özellik kardeşinde varsa, onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira atmış olursun" buyurdu.

(Müslim, Birr, 70)

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Hz. Âişe (ra) anlatıyor: Bir gün Hz. Peygamber'e :"Ey Allah'ın Resûlü, şöyle şöyle olan Safiyye sana yeter!" demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla, onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resûlullah "(Ey Âişe), öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı onu dahi bozardı." buyurdu.

Hz. Âişe diyor ki: Ben yine bir gün Hz. Peygamber'in yanında bir kimsenin hâl ve hareketini taklit etmiştim. Resûl-i Ekrem:–Karşılığında bana şunu şunu verseler dahi, bir insanın taklidini yapmayı istemem, buyurdu.

(Ebû Dâvûd, Edeb, 35; Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 51)

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