Allah için sevmekle ilgili hadisler
Kainatta her şey, hayatı da ölümü de yaratan ve alemlerin Rabbi olan Allah Teala içindir. Onun için şu fani hayata adımını atan bir Müslüman, hayatını rıza-yı ilahiyi gözeterek yaşamalı, O'nun rızasını talep ederek yemeli içmeli, O'nun rızasını gözeterek insanları ve bütün kainatı sevmelidir. Kısacası bir mümin olarak her söz ve davranışımızda O'nun rızasını gözetmemiz gerekmektedir. Allah için sevmek Allah için buğzetmek, fazilet yüklü salih bir ameldir. İmanın zevkine ermenin vesilelerinden biri de Müslümanların birbirlerini Allah için sevmeleridir. Nitekim Allah Rasulü, sevdiğini Allah için sevmenin, mü'mini imanın zevkine ulaştıracağını bildirmiştir. İşte Efendimiz'in Allah için sevmekle ilgili buyurduğu hadis-i şerifleri...
Giriş Tarihi: 03.05.2020
08:50
Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
10:11
Enes İbni Mâlik radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Üç özellik vardır; bunlar kimde bulunursa o, imanın tadını tadar: Allah ve Resûlünü, (bu ikisinden başka) herkesden fazla sevmek. Sevdiğini Allah için sevmek. Allah kendisini küfür bataklığından kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi, ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek. "
Buhârî, Îmân 9, 14, İkrah 1, Edeb 42; Müslim, Îmân 67. Ayrıca bk. Tirmizî, Îmân 10
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Ebû Hüreyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Başka bir gölgenin bulunmadığı Kıyamet gününde Allah Teâlâ, yedi insanı, arşının gölgesinde barındıracaktır: Âdil devlet başkanı, Rabbına kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç, kalbi mescidlere bağlı Müslüman, Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan, güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine "Ben Allah'tan korkarım" diye yaklaşmayan yiğit, sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse, tenhâda Allah'ı anıp göz yaşı döken kişi."
Buhâri, Ezan 36, Zekât 16, Rikak 24, Hudûd 19; Müslim, Zekât 91. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 53; Nesâî, Kudât 2
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Ebû Ümâme -radıyallâhu anh-'den nakledildiğine göre Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur:
"Kim Allah için sever, Allah için buğzeder, Allah için verir ve Allah için vermezse îmânını kemâle erdirmiştir."
Ebû Dâvûd, Sünnet, 16
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Allah için sevmekle ilgili hadisler
Ebû Hüreyre'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
Hiç şüphesiz Allah Teâlâ kıyâmet günü: "Nerede benim rızâm için birbirlerini sevenler? Gölgemden başka gölgenin bulunmadığı bugün onları, kendi arşımın gölgesinde gölgelendireceğim" buyurur.
Müslim, Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 53
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Berâ İbni Âzib radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medineli Müslümanlar hakkında şöyle buyurdu:
"Ensarı (Medineli müslümanları) ancak mü'min olan sever, onlara ancak münâfık olan düşmanlık eder. Ensarı seveni, Allah da sever; onlara düşmanlık edene de Allah düşmanlık eder. "
Buhârî, Menâkıbu'l-ensâr 4; Müslim, Îmân 129. Ayrıca bk. Tirmizî, Menâkıb 65
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