Allah için sevmekle ilgili hadisler

Kainatta her şey, hayatı da ölümü de yaratan ve alemlerin Rabbi olan Allah Teala içindir. Onun için şu fani hayata adımını atan bir Müslüman, hayatını rıza-yı ilahiyi gözeterek yaşamalı, O'nun rızasını talep ederek yemeli içmeli, O'nun rızasını gözeterek insanları ve bütün kainatı sevmelidir. Kısacası bir mümin olarak her söz ve davranışımızda O'nun rızasını gözetmemiz gerekmektedir. Allah için sevmek Allah için buğzetmek, fazilet yüklü salih bir ameldir. İmanın zevkine ermenin vesilelerinden biri de Müslümanların birbirlerini Allah için sevmeleridir. Nitekim Allah Rasulü, sevdiğini Allah için sevmenin, mü'mini imanın zevkine ulaştıracağını bildirmiştir. İşte Efendimiz'in Allah için sevmekle ilgili buyurduğu hadis-i şerifleri...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 10:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ







