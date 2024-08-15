Allah’ın sevdiği kulu olmanın 10 yolu
Allah Teala (CC) tarafından sevilmek, her mü'min kulun hayalidir, hedefidir. Allah-u Teala (CC), kendi rızasına ulaştıracak amelleri Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara göstermiştir. Aynı zamanda Kur'an'da O'nu (CC) rahmetinden uzaklaştıracak amelleri de teker teker sıralamıştır. Sizlere Allah'ın (CC) rızasını, sevgisini elde etmek için yapılması gereken 10 yöntemi derledik. İşte, Allah'ın sevdiği kulu olmanın 10 yolu…
Giriş Tarihi: 15.08.2024
09:13
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
10:23
🌺 İslam'da iman etmekten sonra en önemli mesele
namazdır. Bir hadis-i şerifte (SAV) şöyle buyurur: Efendimiz
"Kulun Rabbine en yakın olduğu hâl, secde hâlidir."
(Müslim, Salât 215 - Ebû Dâvûd, Salât 148)
🌺 Görülüyor ki, kim
Allah'ı (CC) severse Allah (CC) da onu sever. Kim ki Allah'a (CC) saygılı olursa ve bu saygısını itaat ederek gösterse, Allah'ın (CC) sevgisini ve takdirini mutlaka kazanır.
Peygamberimizi (SAV) sevmek ve onun yolunda olmak
🌺 Allah'ı (CC) her şeyden çok
sevmek her kulun hayali hedefidir. Allah'ı sevmenin ilk yolu ise, onun sevdiği şekilde yaşayan Peygamberimizi (SAV) sevmek ve onun yolunda olmaktır.
🌺 Nitekim bir ayette şu şekilde buyrulur:
"Ey Resulüm, de ki: 'Ey insanlar, eğer Allah'ı seviyorsanız, gelin bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir (çok affedicidir, engin merhamet ve ihsan sahibidir)".
(Âl-i İmran, 31. Ayet)
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Şüphesiz Allah âdil olanları sever.
🌺 "Onlar, hep yalana kulak veren ve durmadan haram yiyen kimselerdir. Sana gelirlerse aralarında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet. Şüphesiz Allah âdil olanları sever."
(Maide Suresi, 42. Ayet)
🌺 Allah'ın (CC) sevdiği kul olmak için
Maide Suresi 42. Ayette söylendiği gibi mutlak adil olmak gerekir. Allah (CC) ayetinde kulları arasından adil olanları sevdiğini dile getirmektedir.
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Allah tövbe edenleri sever, arınanları da sever.
🌺 "Çünkü Allah tövbe edenleri sever, arınanları da sever."
Bakra Suresi 222. Ayet
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🌺 "Hayır, öyle değil! Her kim ahdine vefa gösterir ve günah işlemekten sakınırsa, bilsin ki Allah o sakınanları sever."
Âl-i İmrân Suresi - 76 . Ayet
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