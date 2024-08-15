Allah’ın sevdiği kulu olmanın 10 yolu

🌺 Allah'ı (CC) her şeyden çok sevmek her kulun hayali hedefidir. Allah'ı sevmenin ilk yolu ise, onun sevdiği şekilde yaşayan Peygamberimizi (SAV) sevmek ve onun yolunda olmaktır.

🌺 Nitekim bir ayette şu şekilde buyrulur:

"Ey Resulüm, de ki: 'Ey insanlar, eğer Allah'ı seviyorsanız, gelin bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir (çok affedicidir, engin merhamet ve ihsan sahibidir)".

(Âl-i İmran, 31. Ayet)

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