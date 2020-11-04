Allah'ın mümin kuluna verdiği ilham: Muvafakat-ı Ömer
Allah'ın mümin kuluna verdiği ilham: Muvafakat-ı Ömer
İslam'ın ikinci halifesi Hz. Ömer, Resul-i Ekrem'in en yakın dostlarından biriydi ve Peygamberimiz çeşitli konularda sık sık onunla istişare ederdi. Hz. Ömer, İslam'ın hükümleri konusunda ileri görüşlülüğü ile ön plana çıkmış, onun bu özelliği nazil olan ayetlerle teyit edilmiş; bu ayetler "Muvafakat-ı Ömer" olarak adlandırılmıştı. İslam dinindeki bazı hükümler konusunda ileri görüşlülük gösteren Hz. Ömer'in firasetine oğlu Abdullah da "dediği mutlaka çıkar" şeklinde işaret etmişti. Allah'ın mümin kuluna verdiği ilhamla Hz. Ömer'in daha nazil olmadan evvel temenni ettiği o ayetler…
Giriş Tarihi: 04.11.2020
10:53
Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
10:57