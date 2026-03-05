Ahmedu Bamba'nın Senegal'daki mirası: Touba Camii

3 /8













◾ İbadethane pek büyük bir emekle yükseldi. Caminin inşaatı 1 milyon 340 bin dolara mal oldu ve yapım sürecinde yaklaşık 1 milyon 800 bin saatlik emek harcandı.

◾ Başlangıçta 4 minareli inşa edilen yapıya zaman içerisinde Bamba'nın ilk ve en sadık talebesi İbrahima Fall'ın lakabını taşıyan "Lamp Fall" isimli 86 metrelik bir minare ile 60 metrelik 2 minare daha eklendi.