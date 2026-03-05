Ahmedu Bamba'nın Senegal'daki mirası: Touba Camii
Senegal'in en önemli yapılarından biri olarak kabul edilen Touba Büyük Camii, kurucusu Şeyh Ahmedu Bamba'nın vasiyetiyle inşa edilmişti. Dakar'a 200 kilometre mesafede bulunan bu devasa yapı, hem mimarisi hem de Senegal toplumu için taşıdığı sembolik önemle öne çıkmakta. Bamba'nın "Beni cami inşaatından fazla hiçbir şey ilgilendirmiyor" sözleri, Touba'yı ülkenin en etkileyici dini merkezlerinden biri yapmakta.
◾ Başkent Dakar'a yaklaşık 200 kilometre mesafedeki Touba'da bulunan Touba Büyük Camisi, Müridi tarikatının ülkedeki en önemli ibadethanesi olarak kabul ediliyor.
◾ Tarikatın kurucusu Şeyh Ahmedu Bamba'nın 1926'da sarf ettiği "Beni dünyada bu caminin inşasından daha fazla hiçbir şey ilgilendirmiyor." sözleri, yapının Müridi toplumu üzerindeki önemini ortaya koyuyor.
◾ Bamba, 1927'de vefat ettiği için inşasına 1932'de başlanan camiyi göremese de bu arzusu, torunları ve halefleri tarafından korunması ve sürdürülmesi gereken bir miras olarak kabul edildi.
◾ Touba Büyük Camisi, ilk temelin atıldığı günden 31 yıl sonra 7 Haziran 1963'te tamamlandı ve dönemin Cumhurbaşkanı Hristiyan Leopold Sedar Senghor'un katıldığı bir törenle açıldı.
◾ İbadethane pek büyük bir emekle yükseldi. Caminin inşaatı 1 milyon 340 bin dolara mal oldu ve yapım sürecinde yaklaşık 1 milyon 800 bin saatlik emek harcandı.
◾ Başlangıçta 4 minareli inşa edilen yapıya zaman içerisinde Bamba'nın ilk ve en sadık talebesi İbrahima Fall'ın lakabını taşıyan "Lamp Fall" isimli 86 metrelik bir minare ile 60 metrelik 2 minare daha eklendi.
◾ Ana yerleşkenin merkezinde yükselen ve 10 kilometre öteden bile görülebilen Lamp Fall, caminin en görkemli ve sembolik unsurları arasında yer alıyor.
◾ 8 bin 790 metrekarelik alana sahip camide yıl boyunca her gün 33 kez hatim indiriliyor. Caminin avlusunda özellikle cuma günleri irili ufaklı kurulan zikir halkalarında da Bamba'nın kaleme aldığı kasideler okunuyor.
◾ Touba Büyük Camii'nin yönetimini üstlenen Moukhadimatoul Khidma'nın iletişim sorumlusu Matar Kane, caminin bir ibadet yeri olmanın ötesinde Müridi tarikatının en önemli yapısı olduğunu söyledi.
◾ Bamba'nın vefatı sonrası kendisinden sonra gelen her halifenin ilk önceliğinin caminin genişletilmesi ve bakımı olduğuna dikkati çeken Kane, "Caminin içinde Bamba'nın türbesinin yanı sıra oğullarından Serigne Fallou, Serigne Saliou Mbacke ve Serigne Abdou Khadre'nin kabirleri de bulunuyor. Bugün Touba Büyük Camisi, Senegal'in en önemli mimari simgelerinden ve Müridi tarikatının en değerli simgesi olarak kabul ediliyor." dedi.