Abdest Alırken Okunacak Arapça ve Türkçe Dualar
Her ibadet temiz olmayı gerektirir. Temizlik Alemlerin Sultanı olan Allah Teala'ya karşı göstermemiz gereken bir edeptir. Hem maddi hem de manevi temizlik için ön şart abdest almaktır. Dinimiz İslam'da abdest almak ibadetlerin sıhhatini belirler. Abdest duası da bu noktada en çok merak edilen konulardan birisidir. Abdest alırken ve abdest aldıktan sonra okunacak dualar tavsiye edilmektedir. Abdest duası Arapça Türkçe okunuşu ve abdest alırken, aldıktan sonra okunacak dualar nelerdir sorularının cevaplarını araştırdık. İşte Abdest duası...
Giriş Tarihi: 10.11.2024
16:46
◾ Namazın şartlarından birisi olan
abdest; namaz ve Kâbe'yi tavaf, tilavet secdesi gibi bazı ibadetleri yapmak için, vücudun belirli uzuvlarını usulüne uygun olarak yıkamak veya mesh etmektir.
◾ Manevî temizlik ve namaz başta olmak üzere i
badetlere ruhen ve bedenen hazırlık mahiyetinde olan abdest, aynı zamanda maddî bir temizlenme vasıtasıdır.
Kur'ân-ı Kerim'de;
"Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın…" (Maide, 5/6) buyrulmaktadır.
◾ Peygamber Efendimiz de
"Bir Müslüman abdest aldığı zaman, yüzünü yıkarken gözleriyle işlediği günahlar abdest suyu ile dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleri ile işlediği günahlar abdest suyu ile dökülür (öyle ki kişi bütün günahlardan arınır ve tertemiz olur). Ayaklarını yıkadığında da, ayaklarıyla işlediği günahları abdest suyu ile akıp gider. Nihayet o Müslüman günahlarından tamamıyla arınmış olur" (Müslim, Tahâret, 32) buyurmak suretiyle abdestin önemine işaret etmiştir.
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Usul ve adabına uygun bir şekilde abdest şöyle alınır: Abdeste niyet ve eûzü-besmele ile başlanır, parmak aralıkları da dâhil eller bileklere kadar üçer defa yıkanır, dişler temizlenir, ağza ve buruna üçer defa su verilip yıkanır.
◾ Yüz ve dirseklerle beraber kollar üçer defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak elin içiyle başın üstü bir defa mesh edilir. İki elin içi ile başın tamamının mesh edilmesi daha iyidir. Eller ıslatılarak parmaklarla kulakların içi ve dışı, sonra da ense birer defa mesh edilir. En son olarak da, üç defa ayaklar topukları ile birlikte yıkanır. Yıkamaya sağ uzuvlardan başlamak, suyu iktisatlı kullanmak, abdest esnasında ve sonunda dua etmek, kelime-i şahadet getirmek abdestin sünnetlerindendir.
Eller Yıkanırken Okunacak Dua
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Selef-i salihin olarak nitelendirilen İslâm âlimleri tarafından tanzim edilmiş ve abdest esnasında okunması tavsiye edilen bazı dualar vardır. Abdest alacak kimse, a bdeste başlarken "Eûzü ve Besmele" çektikten sonra sırasıyla şu duaları okur:
Eller Yıkanırken Okunacak Dua
: Okunuşu
"Elhamdulillâhillezî ce'alel-mâe tahûren ve ce'alel-İslâme nûra."
Anlamı:
"Suyu temizleyici, İslâm'ı da nur kılan Allah'a hamdolsun.
Ağız Yıkanırken Okunacak Dua ve Burna Su Verilirken Okunacak Dua
Ağız Yıkanırken Okunacak Dua
Okunuşu:
"Allahümme! Eskınî min havzı nebiyyike ke'sen lâ ezme'u ba'dehû ebedâ."
Anlamı:
"Ey Rabbim, bana Peygamberinin havzından bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım."
Burna Su Verilirken Okunacak Dua
Okunuşu:
"Allahümme! Lâ tahrimnî râihate na'î�mike ve cinânike."
Anlamı:
"Allah'ım! Beni nimetlerinin ve cennetlerinin güzel kokularından mahrum etme."