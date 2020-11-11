6 dil bilen sahabi: Zeyd bin Sabit

Resûl-i Ekrem onun bu gayretini görünce, "Ne kadar iyi bir çocuk!" diye takdirlerini bildirdi. Hayber'in fethi sırasında kendisine Müslümanların sayısını tespit etme görevi verildi.

Vahiy inmeye başladığında Hz. Peygamber'in kendilerine haber gönderdiği kâtipler arasında Zeyd de vardı. Aynı zamanda Resûl-i Ekrem zamanında Kur'ân-ı Kerîm'in tamamını ezberleyen ensara mensup dört kişiden biriydi.

Hayattayken cennetle müjdelenen 10 sahabe