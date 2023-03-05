2023 Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? Berat Kandili orucu tek gün tutulur mu?
Berat Kandili, İslam aleminin mübarek günlerinden biridir. Tüm Müslümanlar, her yıl bu mübarek günde günahlarının affı ve duaların kabulü için çeşitli ibadetler yapmaktadır. Peki, Berat Gecesi'nin önemi nedir? Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili'nde oruca nasıl niyet edilir? Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? Berat Kandili orucu tek gün tutulur mu?
Giriş Tarihi: 05.03.2023
17:01
Güncelleme Tarihi: 05.03.2023
17:21
BERAT KELİME KÖKENİ
🔸 Arapça "
berae" kelimesinin Türkçeleşmesinden sonra oluşan " berat" sözcüğü, "borçtan aklanma belgesi" anlamına gelmektedir.
🔸 İslami bir terim olarak berat kelimesi,
gibi manalara gelmektedir. Allah'ın (CC) affı ve bağışlaması, borç, günah ve cezadan kurtulmak
Berat Kandili zikirleri nelerdir? Berat Kandili'nde ne yapılır?
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
🔸 Kur'an-ı Kerim'de "
berae" kökünden olan 25 kelime bulunmaktadır. Bunlardan sadece ikisi " beraet" şeklinde yer almaktadır.
🔸 Berat, Müslüman alemi için önemli bir günün de adıdır. Kameri aylardan
Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan rahmet ve mağfiret gecesini temsil eder.
BERAT KANDİLİ'NİN FAZİLETİ
BERAT KANDİLİ'NİN FAZİLETİ
🔸 Berat Kandili diğer mübarek geceler gibi İslam aleminin en hayırlı gecelerden biri olarak kabul edilir. Berat Gecesi, amel defterinin yazıldığı haiz bir gündür.
🔸 Berat Kandili'nde,
bu yıl içinde doğacak her çocuk, öleceklerin isimleri, herkesin rızkı tertip olunur ve herkesin amelleri Allah'a (CC) arz olunur. Yani bu mübarek gecede bir yıl içinde neler olacak bunlar kaydedilir.
Berat Kandili zikirleri nelerdir? Berat Kandili'nde ne yapılır?
BERAT KANDİLİ
🔸 Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (SAV) Berat Gecesinde şu duayı ederdi:
"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."
Duanın anlamı:
"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, sen kendini övdüğün gibisin."
BERAT KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER
BERAT KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER
🔸 Bu özel geceyi en iyi şekilde ihya etmek tüm Müslümanların asıl görevi olmalıdır. Bu mübarek gün de;
➡ Bol bol tövbe edip mağfiret dilemeliyiz.
➡ Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okumalıyız.
➡ Peygamber Efendimizin (SAV) hadislerinde tavsiye ettiği zikirleri çekmeliyiz.
➡ Sevgili Peygamberimizin (SAV) şefaatini celbeden salavat-ı şerifeler getirmeliyiz.
➡ Eyyam-ı Biyd'e denk gelen bu mübarek günü oruçlu geçirmeliyiz.
➡ Varsa kaza namazlarımızı eda etmeli, yoksa nafile ibadet ile geceyi ihya etmeliyiz.
➡ Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde gelen makbul dualar ile Rabbimize iltica etmeliyiz.
*Eyyam-ı Biyd:
Peygamber Efendimizin (SAV) tutulmasını tavsiye ettiği, hicri ayların 13., 14. ve 15. günlerine denk gelen oruçtur.
Günahlardan kurtuluşa erme gecesi: Berat Kandili