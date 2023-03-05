2023 Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? Berat Kandili orucu tek gün tutulur mu?

BERAT KANDİLİ'NİN FAZİLETİ

🔸 Berat Kandili diğer mübarek geceler gibi İslam aleminin en hayırlı gecelerden biri olarak kabul edilir. Berat Gecesi, amel defterinin yazıldığı haiz bir gündür.

🔸 Berat Kandili'nde, bu yıl içinde doğacak her çocuk, öleceklerin isimleri, herkesin rızkı tertip olunur ve herkesin amelleri Allah'a (CC) arz olunur. Yani bu mübarek gecede bir yıl içinde neler olacak bunlar kaydedilir.

Berat Kandili zikirleri nelerdir? Berat Kandili'nde ne yapılır?