Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Galeri
  • İslam
  • Berat Kandili mesajları ve sözleri 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Berat Kandili mesajları

Berat Kandili mesajları ve sözleri 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Berat Kandili mesajları

Üç ayların başlamasıyla birlikte 2022 Berat Kandili merak konusu oldu. İslam aleminin dört gözle beklediği Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü yani bugün ihya edilecek. 2022 Berat Kandili gelmesi ile etkileyici, anlamlı ve en güzel kandil mesajları araştırılıyor. Peki, 2022 Berat Kandili mesajları nelerdir? Berat Kandili ile ilgili mesajlar ve sözler... En güzel Berat kandili mesajları... Resimli Berat Kandili mesajları 2022... İşte 2022 Berat Kandili için Facebook, Whatsapp ve SMS kutlama tebrik mesajları…

Giriş Tarihi: 16.03.2022 19:56 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022 21:36
  • 1
  • 44
Berat Kandili mesajları ve sözleri 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Berat Kandili mesajları

Rabbimiz!

Biz günahkârız, bizleri affet.

Bizleri Efendimizin (SAV) yolunu takip eden, salih, abid kullarından kıl.

Senden başkasına muhtaç etme ya Rabbi!

Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

  • 2
  • 44
Berat Kandili mesajları ve sözleri 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Berat Kandili mesajları

Rabbimiz!

Kalplerimiz ancak senin zadını zikretmekle mutmain oluyor. Öksüzlüğümüz ancak senin varlığınla hafifliyor. Bu mübarek Berat gecesinde tüm İslam âlemini ferahlat. Sen en merhametli, en cömert, en güçlü olansın.

Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

  • 3
  • 44
Berat Kandili mesajları ve sözleri 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Berat Kandili mesajları

Merhamet ikliminin her yana dağıldığı, kalplerin Allah aşkı ile attığı bu gece de Allah'a layık bir kul olabilmek duası ile…

Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

  • 4
  • 44
Berat Kandili mesajları ve sözleri 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Berat Kandili mesajları

Bu hatırlı gecen hürmetine günahlarımızı affet. Bizleri dilleri daima "Allah" adını zikreden abid ve zahit kullarından eyle. Bilmeden yaptıklarımız sebebiyle bizi helak etme. Âmin!

Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

  • 5
  • 44
Berat Kandili mesajları ve sözleri 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Berat Kandili mesajları

Üç aylar gibi hayırlı bir mevsimde ibadet, taat ve tevekkülden daha güzel ne yapılabilir? Rabbimiz kalplerimizi birbirine ısındırsın.

Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN