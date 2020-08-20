10 Muharrem’de gerçekleşen 10 önemli olay

Muharrem ayı, Allah'ın müminlere sunduğu kıymetli kazanç mevsimlerinden sadece biri… İlahi feyzin, bereketin, huzur ve güvenin başlangıcı… Hamdolsun ulaştırana! Savaşmanın haram sayıldığı dört aydan biri olan Muharrem'in 10. günü Aşura olarak kabul edilir. Bu fazileti büyük günün tarihte de önemli bir yeri vardır. Cenâb-ı Hakk 10 peygamberine 10 önemli ihsanda bulunmuştur. Aşure günü gerçekleşen 10 önemli olayı sizler için listeledik.
Giriş Tarihi: 20.08.2020
15:55
Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
16:53