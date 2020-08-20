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10 Muharrem’de gerçekleşen 10 önemli olay

Muharrem ayı, Allah'ın müminlere sunduğu kıymetli kazanç mevsimlerinden sadece biri… İlahi feyzin, bereketin, huzur ve güvenin başlangıcı… Hamdolsun ulaştırana! Savaşmanın haram sayıldığı dört aydan biri olan Muharrem'in 10. günü Aşura olarak kabul edilir. Bu fazileti büyük günün tarihte de önemli bir yeri vardır. Cenâb-ı Hakk 10 peygamberine 10 önemli ihsanda bulunmuştur. Aşure günü gerçekleşen 10 önemli olayı sizler için listeledik.

Giriş Tarihi: 20.08.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 16:53
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Muharrem ayı nedir?
Muharrem ayı nedir?

📌Muharrem ayı Müslümanlar için dini, tarihi ve kültürel açıdan birçok mesaj barındıran önemli bir zaman dilimidir.

📌İslam tarihi açısından bir milat ve insanlık açısından büyük manalar ihtiva eden Hicret, Muharrem ayında gerçekleşmiştir.

📌İslam tarihinden günümüze kesitler ve mesajlar taşıyan Aşure, 10 Muharrem de idrak edilmektedir.

Muharrem ayı duası ve anlamı… Muharrem ayı orucu nedir?

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Muharrem ayı ve önemi
Muharrem ayı ve önemi

📌Hicret, Aşure ve Kerbela, dünyanın hangi bölgesinde yaşarsa yaşasın, hangi dini-kültürel alt kimliğe ya da mezhebi ve meşrebi yapıya mensup olursa olsun, bütün Müslümanlar için önemli ortak noktalar ve duygular ifade etmektedir.

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10 Muharrem nedir?
10 Muharrem nedir?

➡Savaşmanın haram sayıldığı dört aydan biri olan Muharrem'in 10. günü Aşura olarak kabul edilir.

➡Muharrem'in 9. veya 11. gününü de ekleyerek iki gün oruç tutmak müminlere tavsiye edilmiştir.

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➡Bu fazileti büyük günün tarihte de önemli bir yeri vardır.

➡Cenâb-ı Hakk 10 peygamberine şu 10 önemli ikramı ihsan etmiştir:

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10 Muharrem’de gerçekleşen 10 önemli olay

✅1. Allah, Hz. Musa'ya (as) Aşura gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.

📌 Arapça kaynaklarda tam olarak "Aşura" şeklinde geçen bu kelimeyi, on sayısı ile ilgili olan "aşr" ve "aşir" veya develerin güdülmesiyle ilgili "ışr" kökünden türemiş bir kelime kabul edenler olduğu gibi, Arapça'da "faula" vezninin bulunmadığını ileri sürerek İbranice'den geldiğini söyleyenler de vardır. Fakat alimlerin çoğu bu görüşe katılmamakta, kelimenin Arapça asıllı olduğunu benimsemektedirler.

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