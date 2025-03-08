Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam 10 Hadis ile İyilik Yapmanın Önemi

10 Hadis ile İyilik Yapmanın Önemi

Yayınlanma Tarihi: Mart 08, 2025 15:43 Güncelleme Tarihi: Mart 08, 2025 16:00

Dinimiz, yoksula yardımı kişinin isteğine bırakmamaktadır. Zekat; zengin olan herkesin vermesini zorunlu kıldığı; topluma denge, huzur, dayanışma güven ve mutluluk getirebilmesi için Müslümanlara düşen bir görevdir. Sizlere zekat ve sadakanın insana olan hayrı ve güzelliği, önemi hususunda 10 hadis derledik.

1/10

İnfak; Allah'ın (CC) hoşnutluğunu kazanma amacıyla kişinin kendi servetinden harcamada bulunmasıdır. Ayrıca, Müslümanların ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardım etmesi demektir.

"Din kardeşinin bir işini yapana, melekler dua eder. O işi yapmaya giderken, her adımı için bir günahı af olur ve kıyamette çeşitli nimetlere kavuşur."

İbni Mace

İSLAM'IN İLK HALİFESİ: HZ. EBUBEKİR (RA)

2/10

◽ İnfak; hem farz olan zekatı hem de gönüllü olarak yapılan her çeşit hayrı içinde barındırır. Gerçek servet sahibi Allah-u Teala'dır. O'nun yarattığı kullarına emanet olarak verdiği mallardan başkalarına vermek gerekir.

"Bir Müslüman'ın, din kardeşinin bir ihtiyacını karşılaması on yıl itikâftan iyidir. Allah rızası için bir gün itikâf ise, insanı Cehennem ateşinden pek çok uzaklaştırır."

Taberani

3/10

Sadaka ise Allah'nın rızasını kazanmak niyetiyle, karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etmek ve onlara iyilikte bulunmaktır. Sadaka, hem bedeni ve hem de mali olabilir.

"Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Onu incitmez, üzmez. Bir kimse bir Müslümanın ayıbını, kusurunu örterse, Allahü Teala, kıyamette onun ayıplarını, kabahatlerini örter."

Buhari

MÜSLÜMANLARIN EMİRİ: HZ. ÖMER

4/10

◽ Zekat ve zaruret derecesinde ihtiyaç içerisinde bulunan kimseye yardım etmek farz, sadaka-i fıtır vacip ve diğerleri ise mendup hükmündedir.

"Saygısızlık edene yumuşak davranan, zulmedeni affeden, vermeyene veren, kendisini arayıp, sormayan ahbabını, akrabasını gözeten, Cennette yüksek derecelere kavuşur."

Taberani

5/10

"Din kardeşine güler yüz göstermek, iyi şeyler öğretmek, kötülük yapmasını önlemek, sorana yol göstermek, sokaktaki pis ve zararlı şeyleri temizlemek, birer sadakadır."

Tirmizi

HZ. OSMAN'IN (RA) CÖMERTLİĞİ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Dik duruşuyla rol model bir Müslüman kadın: Hz. Aişe

Dik duruşuyla rol model bir Müslüman kadın: Hz. Aişe

Hadisler ışığında İslam’da kadının yeri ve önemi

Hadisler ışığında İslam'da kadının yeri ve önemi

Allah’ın müminlere cennette hazırladığı nimetler ile ilgili ayet ve hadisler

Allah'ın müminlere cennette hazırladığı nimetler ile ilgili ayet ve hadisler

Prof. Dr. Mustafa Kara’nın Ramazan Hatıraları

Prof. Dr. Mustafa Kara'nın Ramazan Hatıraları

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri büyük ölçüde azalttığını saptadı

Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri "büyük ölçüde" azalttığını saptadı

28 Şubat’ın psikolojik etkileri

28 Şubat'ın psikolojik etkileri

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat

PODCAST I Fergana Vadisi’nin önemi

PODCAST I Fergana Vadisi'nin önemi

Daima Filistin

Daima Filistin

PODCAST I Kudüs’ün üç sultanı

PODCAST I Kudüs'ün üç sultanı