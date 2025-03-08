10 Hadis ile İyilik Yapmanın Önemi
Dinimiz, yoksula yardımı kişinin isteğine bırakmamaktadır. Zekat; zengin olan herkesin vermesini zorunlu kıldığı; topluma denge, huzur, dayanışma güven ve mutluluk getirebilmesi için Müslümanlara düşen bir görevdir. Sizlere zekat ve sadakanın insana olan hayrı ve güzelliği, önemi hususunda 10 hadis derledik.
◽ İnfak; Allah'ın (CC) hoşnutluğunu kazanma amacıyla kişinin kendi servetinden harcamada bulunmasıdır. Ayrıca, Müslümanların ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardım etmesi demektir.
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"Din kardeşinin bir işini yapana, melekler dua eder. O işi yapmaya giderken, her adımı için bir günahı af olur ve kıyamette çeşitli nimetlere kavuşur."
İbni Mace
İSLAM'IN İLK HALİFESİ: HZ. EBUBEKİR (RA)
◽ İnfak; hem farz olan zekatı hem de gönüllü olarak yapılan her çeşit hayrı içinde barındırır. Gerçek servet sahibi Allah-u Teala'dır. O'nun yarattığı kullarına emanet olarak verdiği mallardan başkalarına vermek gerekir.
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"Bir Müslüman'ın, din kardeşinin bir ihtiyacını karşılaması on yıl itikâftan iyidir. Allah rızası için bir gün itikâf ise, insanı Cehennem ateşinden pek çok uzaklaştırır."
Taberani
◽ Sadaka ise Allah'nın rızasını kazanmak niyetiyle, karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etmek ve onlara iyilikte bulunmaktır. Sadaka, hem bedeni ve hem de mali olabilir.
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"Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Onu incitmez, üzmez. Bir kimse bir Müslümanın ayıbını, kusurunu örterse, Allahü Teala, kıyamette onun ayıplarını, kabahatlerini örter."
Buhari
◽ Zekat ve zaruret derecesinde ihtiyaç içerisinde bulunan kimseye yardım etmek farz, sadaka-i fıtır vacip ve diğerleri ise mendup hükmündedir.
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"Saygısızlık edene yumuşak davranan, zulmedeni affeden, vermeyene veren, kendisini arayıp, sormayan ahbabını, akrabasını gözeten, Cennette yüksek derecelere kavuşur."
Taberani
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"Din kardeşine güler yüz göstermek, iyi şeyler öğretmek, kötülük yapmasını önlemek, sorana yol göstermek, sokaktaki pis ve zararlı şeyleri temizlemek, birer sadakadır."
Tirmizi