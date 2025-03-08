10 Hadis ile İyilik Yapmanın Önemi

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◽ İnfak; hem farz olan zekatı hem de gönüllü olarak yapılan her çeşit hayrı içinde barındırır. Gerçek servet sahibi Allah-u Teala'dır. O'nun yarattığı kullarına emanet olarak verdiği mallardan başkalarına vermek gerekir.

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"Bir Müslüman'ın, din kardeşinin bir ihtiyacını karşılaması on yıl itikâftan iyidir. Allah rızası için bir gün itikâf ise, insanı Cehennem ateşinden pek çok uzaklaştırır."

Taberani