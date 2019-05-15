1 ayet, 1 hadis, 1 kavram, 1 kıssa

Peygamber Efendimiz, bir hadisinde orucun bir kalkan olduğunu söylemiş ve "Oruçlu, saygısızlık yapmasın, kötü konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa 'Ben oruçluyum' desin…" buyurmuştu. Peki, Resul-i Ekrem Efendimizin "kıyamette bu nimetlerden sorguya çekileceksiniz" dediği şey neydi? Fikriyat olarak, 1 ayet, 1 hadis, 1 kavram ve 1 kıssayı sizlerle buluşturuyoruz.
Giriş Tarihi: 15.05.2019
11:47
Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
12:44
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BİR AYET: HUCURAT 12
2
12
BİR HADİS: ‘ORUÇ BİR KALKANDIR’
3
12
BİR KAVRAM: SIRAT-I MÜSTAKİM
4
12
BİR KISSA: BU NİMETLERDEN SORGUYA ÇEKİLECEKSİNİZ
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12
EBU BEKİR VE ÖMER NEDEN PEYGAMBERİMİZİN YANINA GELDİ?