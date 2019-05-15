1 ayet, 1 hadis, 1 kavram, 1 kıssa

🔸 Gerçeğe götüren doğru yol anlamında bir Kur'an-ı Kerim tabiri. Sözlükte "anayol; doğru ve apaçık yol" manalarına gelen sırât ile "dengeli ve dosdoğru" anlamındaki müstakîm kelimelerinden oluşan sırât-ı müstakîm "apaçık, dosdoğru ve hak yol" demektir.

🔸 Burada yol kelimesinin dosdoğru diye nitelendirilmesi onun "hedefe ulaştıran en kısa yol" anlamına geldiğini gösterir.

Sırat-ı Müstakim, tarihimiz açısından büyük önem taşıyan bir başka oluşumu da aklımıza getirir. Mehmet Akif Ersoy tarafından çıkarılan, çıktığı ilk günden itibaren İttihad-ı İslam düşüncesinin savunucusu ve milli mücadelenin destekçisi olan Sebilürreşad dergisinin ilk adıdır.