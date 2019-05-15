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1 ayet, 1 hadis, 1 kavram, 1 kıssa

Peygamber Efendimiz, bir hadisinde orucun bir kalkan olduğunu söylemiş ve "Oruçlu, saygısızlık yapmasın, kötü konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa 'Ben oruçluyum' desin…" buyurmuştu. Peki, Resul-i Ekrem Efendimizin "kıyamette bu nimetlerden sorguya çekileceksiniz" dediği şey neydi? Fikriyat olarak, 1 ayet, 1 hadis, 1 kavram ve 1 kıssayı sizlerle buluşturuyoruz.

Giriş Tarihi: 15.05.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 12:44
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BİR AYET: HUCURAT 12
BİR AYET: HUCURAT 12

"Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü bazı zanlar günahtır.

Gizlilikleri araştırmayın, birbirinizin gıybetini yapmayın; herhangi biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz!

Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir, rahmeti sonsuzdur."

Hucurat, 12

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BİR HADİS: ‘ORUÇ BİR KALKANDIR’
BİR HADİS: ‘ORUÇ BİR KALKANDIR’

🔸 Ebû Hüreyre'den nakledildiğine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Oruç bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, kötü konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, 'Ben oruçluyum' desin…"

Buhârî, Savm, 2

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BİR KAVRAM: SIRAT-I MÜSTAKİM
BİR KAVRAM: SIRAT-I MÜSTAKİM

🔸 Gerçeğe götüren doğru yol anlamında bir Kur'an-ı Kerim tabiri. Sözlükte "anayol; doğru ve apaçık yol" manalarına gelen sırât ile "dengeli ve dosdoğru" anlamındaki müstakîm kelimelerinden oluşan sırât-ı müstakîm "apaçık, dosdoğru ve hak yol" demektir.

🔸 Burada yol kelimesinin dosdoğru diye nitelendirilmesi onun "hedefe ulaştıran en kısa yol" anlamına geldiğini gösterir.

Sırat-ı Müstakim, tarihimiz açısından büyük önem taşıyan bir başka oluşumu da aklımıza getirir. Mehmet Akif Ersoy tarafından çıkarılan, çıktığı ilk günden itibaren İttihad-ı İslam düşüncesinin savunucusu ve milli mücadelenin destekçisi olan Sebilürreşad dergisinin ilk adıdır.

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BİR KISSA: BU NİMETLERDEN SORGUYA ÇEKİLECEKSİNİZ
BİR KISSA: BU NİMETLERDEN SORGUYA ÇEKİLECEKSİNİZ

🔸 Resul-i Ekrem Efendimiz (sav) bir defasında, her zamankinden farklı bir vakitte evinden çıkmıştı. Herhangi bir kimseyle buluşma kastı yoktu.

Henüz hanesinden dışarı adım atmıştı ki Hz. Ebu Bekir çıkageldi. Allah Resulü onu görünce şaşırarak, "Buraya niçin geldin Ebu Bekir?" diye sordu.

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EBU BEKİR VE ÖMER NEDEN PEYGAMBERİMİZİN YANINA GELDİ?
EBU BEKİR VE ÖMER NEDEN PEYGAMBERİMİZİN YANINA GELDİ?

Hz. Ebu Bekir, "Resulullah ile karşılaşır, yüzünü görür ve ona selam veririm ümidiyle evden çıkmıştım." diye cevapladı.

🔸 Bir müddet sonra Hz. Ömer de yanlarına geldi. Resulullah ona da niçin geldiğini sorunca Hz. Ömer, "Açlıktan, ey Allah'ın Resulü!" diye cevap verdi. Resulullah, "Ben de biraz açım." buyurdu.

Hz. Ebubekir kimdir? Hz. Ebubekir'in hayatı

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