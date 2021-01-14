Kışa dönen Arap Baharı’nda 10 yıl önce 10 yıl sonra

Arap Baharı'nın beşiği Tunus'ta gerçekleşen bu dönüşüm "Yasemin Devrimi" olarak da anıldı. Arap Baharı sonrasında gerçekleştirilen seçimlere yoğun katılımda bulunan Tunus halkı, bu sürecin etkisinde kalan diğer ülkelere kıyasla yönetime daha çok sahip çıkabildi ve daha istikrarlı bir yapıya kavuştu.

Temel hak ve özgürlükler anlamında Tunuslular birçok kazanım sağlamalarına karşın, yaşanan değişim ekonomik beklentileri tatmin etmeye yetmedi. Bugün pek çok ülkede olduğu gibi Covid 19 salgının derinleştirdiği sosyoekonomik sorunlar, Tunus'un kazanımları karşısındaki en büyük tehdit unsurlarından biri.