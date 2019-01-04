İlk başörtülü Müslüman üye dedesinden kalan Kur’an ile ABD Kongresi’nde
İlk başörtülü Müslüman üye dedesinden kalan Kur’an ile ABD Kongresi’nde
ABD halkının 59'uncu başkanını seçmek için oy kullandığı 2020 Başkanlık Seçimlerinde, Somali kökenli Müslüman İlhan Omar, Minnesota eyaletinden ABD Temsilciler Meclisine yeniden seçildi. Daha önce ABD Kongre seçimlerine katılan Somali asıllı Ilhan Omar, 2018'in Kasım ayında Temsilciler Meclisine giren "ilk başörtülü Müslüman kadın üye" olmuştu. Omar, 1995 yılında mülteci olarak ABD'ye geldiğinde, yanında getirdiği dedesinden kalma Kur'an-ı Kerim ile yemin etmişti. ABD'de tarih yazan "Ilhan Omar kimdir?" sorusunun cevabını sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 04.01.2019
12:58
Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
14:38