İlk başörtülü Müslüman üye dedesinden kalan Kur’an ile ABD Kongresi’nde

Omar, Twitter hesabından yemin törenine ilişkin bir fotoğraf paylaşarak, "Bir çocuk olarak, parti kurultaylarında dedemin tercümanlığını yaptım ve bendeki siyaset merakını uyandıran ilk kişi oydu. Keşke bu tarihi anı görmek için burada olsaydı ama yemin töreninde onun Kur'an'ına el bastığım için ruhu buradaydı" ifadelerini kullandı.