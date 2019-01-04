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İlk başörtülü Müslüman üye dedesinden kalan Kur’an ile ABD Kongresi’nde

ABD halkının 59'uncu başkanını seçmek için oy kullandığı 2020 Başkanlık Seçimlerinde, Somali kökenli Müslüman İlhan Omar, Minnesota eyaletinden ABD Temsilciler Meclisine yeniden seçildi. Daha önce ABD Kongre seçimlerine katılan Somali asıllı Ilhan Omar, 2018'in Kasım ayında Temsilciler Meclisine giren "ilk başörtülü Müslüman kadın üye" olmuştu. Omar, 1995 yılında mülteci olarak ABD'ye geldiğinde, yanında getirdiği dedesinden kalma Kur'an-ı Kerim ile yemin etmişti. ABD'de tarih yazan "Ilhan Omar kimdir?" sorusunun cevabını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 04.01.2019 12:58 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 14:38
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DEDEDEN KALMA KUR’AN-I KERİM İLE YEMİN ETTİ
DEDEDEN KALMA KUR’AN-I KERİM İLE YEMİN ETTİ

2018 yılının Kasım ayında ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlerde, Minnesota eyaletinden Temsilciler Meclisine seçilen Somali asıllı İlhan Omar, rakiplerine karşı ezici üstünlük sağlayarak, Temsilciler Meclisine giren ilk başörtülü Müslüman kadın üye olmuştu.

Ilhan Omar, 1995 yılında mülteci olarak ABD'ye geldiğinde yanında taşıdığı, dedesinden kalma Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etmişti.

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“BENDE SİYASET MERAKI UYANDIRAN İLK KİŞİ DEDEMDİ”
“BENDE SİYASET MERAKI UYANDIRAN İLK KİŞİ DEDEMDİ”

Omar, Twitter hesabından yemin törenine ilişkin bir fotoğraf paylaşarak, "Bir çocuk olarak, parti kurultaylarında dedemin tercümanlığını yaptım ve bendeki siyaset merakını uyandıran ilk kişi oydu. Keşke bu tarihi anı görmek için burada olsaydı ama yemin töreninde onun Kur'an'ına el bastığım için ruhu buradaydı" ifadelerini kullandı.

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“23 YIL ÖNCE AYNI HAVAALANINA İNMİŞTİK”
“23 YIL ÖNCE AYNI HAVAALANINA İNMİŞTİK”

Ilhan Omar, dün Kongre'deki yemin törenine saatler kala, geçmişiyle ilgili dikkat çekici paylaşımlarda bulunmuştu.

ABD siyasi tarihinde Kongre'ye giren ilk başörtülü Müslüman siyasetçi unvanını alan Omar, Twitter hesabından, babası ile Washington DC havaalanından fotoğraf paylaşarak, "23 yıl önce babam ve ben, Kenya'daki mülteci kampından Washington DC'deki bu havaalanına inmiştik. Bugün ise ilk Somali-Amerikalı olarak, Kongre'de yemin etmek için aynı havaalanına indik" değerlendirmesini yapmıştı.

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İLHAN OMAR KİMDİR?
İLHAN OMAR KİMDİR?

Minnesota eyaletinin 5. bölgesinden seçimlere giren Somali asıllı Ilhan Omar, geçtiğimiz Kasım ayında Cumhuriyetçi rakibi Jennifer Zielinski karşısında galip gelerek ABD Kongre üyesi seçildi. Omar, seçimde oyların yüzde 80'ini aldı.

ABD Temsilciler Meclisinin başörtülü ilk Müslüman kadın üyesi olan Omar, Temsilciler Meclisinde aynı bölgeyi temsil eden Müslüman üye Keith Ellison'ın yerine geçti.

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BAŞÖRTÜLÜ İLK MÜSLÜMAN KADIN ÜYE
BAŞÖRTÜLÜ İLK MÜSLÜMAN KADIN ÜYE

ABD'ye 12 yaşında gelen ve öncesinde 4 yıl mülteci kamplarında yaşayan Ilhan Omar, önceliklerinden birinin ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlik politikalarına karşı durmaya devam etmek, daha sonra siyasi olarak tek ödemeli sağlık sistemi ve silah kontrolü gibi politikaları savunmak olduğunu belirtmişti.

Ilhan Omar'ın mülteci kamplarından Kongre'ye uzanan yaşam öyküsünü dinlemek için tıklayın.

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