"Halkı Vatanından, Vatanı Halkından..." Fotoğraflarla Nakbe
Yayınlanma Tarihi: 15.11.2026 11:11
1948 Nakbe'de vatanlarından koparılarak sürgüne gönderilen yüz binlerce Filistinlinin sessiz çığlığı, tarihi fotoğraflarla yeniden yankılanıyor. Zorunlu göçün, kaybolan yuvaların ve yarım kalan hayatların görsel tanıklığını sunan bu çalışma, bir halkın hafızasına ve bitmeyen hüznüne ışık tutuyor. Evlerini ve geçmişlerini arkada bırakmak zorunda kalan insanların izini sürerken, Nakbe'nin silinmeyen acısını objektife yansıyan karelerle gözler önüne seriyor.
4/17
Fotoğraf: 1948 Nakbesi esnasında yurtlarından koparılan; mülteci kampındaki zorluklar içinde yaşlı bir yakınının başını şefkatle okşayan Filistinli küçük bir kız. Savaşın ve zorunlu göçün en masum kurbanları olan çocukların ve yaşlıların yaşadığı derin trajediyi gözler önüne seren sarsıcı karelerden biri.