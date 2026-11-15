"Halkı Vatanından, Vatanı Halkından..." Fotoğraflarla Nakbe

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Fotoğraf: 1948 Nakbesi esnasında yurtlarından koparılan; mülteci kampındaki zorluklar içinde yaşlı bir yakınının başını şefkatle okşayan Filistinli küçük bir kız. Savaşın ve zorunlu göçün en masum kurbanları olan çocukların ve yaşlıların yaşadığı derin trajediyi gözler önüne seren sarsıcı karelerden biri.