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Anasayfa Galeri İslam Dünyası 'Halkı Vatanından, Vatanı Halkından...' Fotoğraflarla Nakbe

"Halkı Vatanından, Vatanı Halkından..." Fotoğraflarla Nakbe

Yayınlanma Tarihi: 15.11.2026 11:11

1948 Nakbe'de vatanlarından koparılarak sürgüne gönderilen yüz binlerce Filistinlinin sessiz çığlığı, tarihi fotoğraflarla yeniden yankılanıyor. Zorunlu göçün, kaybolan yuvaların ve yarım kalan hayatların görsel tanıklığını sunan bu çalışma, bir halkın hafızasına ve bitmeyen hüznüne ışık tutuyor. Evlerini ve geçmişlerini arkada bırakmak zorunda kalan insanların izini sürerken, Nakbe'nin silinmeyen acısını objektife yansıyan karelerle gözler önüne seriyor.

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Fotoğraf: İsrail kuvvetleri tarafından evlerinden sürgün edilen Filistinli bir anne ve çocuğu, Gazze'deki bir çöl kampında sığınacak bir yer buluyor, 1948.

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Fotoğraf: İsrail kuvvetleri tarafından 1948 yılında Ramle'deki evlerinden silah zoruyla sürgün edilen Filistinliler.

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Fotoğraf: 1948 Nakbe sırasında zorlu şartlar altında evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler.

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Fotoğraf: 1948 Nakbesi esnasında yurtlarından koparılan; mülteci kampındaki zorluklar içinde yaşlı bir yakınının başını şefkatle okşayan Filistinli küçük bir kız. Savaşın ve zorunlu göçün en masum kurbanları olan çocukların ve yaşlıların yaşadığı derin trajediyi gözler önüne seren sarsıcı karelerden biri.

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Fotoğraf: 1948 Nakbe sırasında evlerinden sürgün edildikten sonra bir mülteci kampında çadırın önünde oturan yaşlı bir Filistinli adam ve yanındaki çocuk. Yersiz yurtsuz kalan binlerce sivilin karşı karşıya kaldığı dramı ve çaresizliği gözler önüne seriyor.

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