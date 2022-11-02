Hadisleri bir araya toplatan halife: Ömer bin Abdulaziz

📌 Ömer bin Abdulaziz Medine'de doğdu. Anne tarafından Hz. Ömer'in soyundandı. Babası Abdulaziz, Emevi Devleti'nde uzun yıllar Mısır valiliği yaptı. Babası tarafından Medine'ye iyi bir eğitim görmesi için gönderildi. Burada dönemin önemli alimlerinden ders aldı. Babasının vefatına kadar Medine'de kaldı.

📌 Babasının vefatından sonra Emevi halifesi onu Dımaşk'a çağırdı ve kızı Fatıma ile evlendirdi. 706 yılında Hicaz valiliği görevi kendisine verildi. Görevi sebebiyle doğup, büyüdüğü şehir olan Medine'ye yerleşti.

📌 Ömer b. Abdulaziz göreve gelir gelmez, sorumluluklarını yerine getirmeyen diğer Emevi valilerinin aksine Medine'de hadis ehli on dindar kişiden oluşan bir danışma meclisi kurdu. Danışma meclisindeki on kişiye, memurları denetleme görevi verdi.

📌 Hicaz bölgesindeki yumuşak ve adaletli yönetimi nedeniyle Irak valisi Haccac'ın zulmünden kaçanlar Ömer bin Abdulaziz'e sığınıyordu. Bu yüzden Haccac ile arası açıldı. Haccac'ın şikayeti üzerine Hicaz valiliğinden azledildi.

Hz. Hamza Kimdir?