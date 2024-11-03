Türklerin kayıp kenti "Togu Balık"
Tarihi 600'lü yıllara dayanan Togu Balık, Moğolistan'ın Tuul Vadisi'nde gerçekleştirilen kazı sonrası gün yüzüne çıktı. "Doğu Şehri" manasına gelen bu yer, tarihte adına sıkça rastladığımız Dokuz Oğuzlara ait. Aynı zamanda bu kazı çalışmasıyla birlikte 800'e yakın tarihi eser de ortaya çıkmış oldu. Yaklaşık 30 yıllık bir çalışmanın başladığını aktaran arkeologlar, bu eserlerle birlikte Türk tarihi hakkında daha fazla bilgi sahibi olabileceğimizi de belirttiler. İşte, Türklerin kadim şehri Togu Balık...
Giriş Tarihi: 03.11.2024
11:01
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024
11:19
🔹 Kadim bir tarihe sahip olan Türkler, evvela
Ötüken topraklarında yurt kurmuş ve oradan da tüm dünyaya yayılmışlardır. Farklı coğrafyalara yerleşseler bile eski Türk gelenek ve göreneklerine sahip çıkmışlardır.
🔹 Zamanla yerleşik hayata geçen
Türkler de olmuştur. İşte, bu dönemlerde Türk tarihine has özellikler barındıran şehirler kurulmuş. Bunlardan biri de uzun zamandır kayıp olan tır. "Togu Balık"
Türklerin tarihi başkenti Ötüken
TOGU BALIK YANİ "DOĞU ŞEHRİ"
🔹 Orhun Abidelerinde adı geçen tarihi yer,
"Togu Balık" bulundu. manasına gelen bu yer, "Doğu Şehri" Dokuz Oğuzlara ait. ların adı ilk defa Türk tarihini aydınlatan Tokuz Oğuz nde geçmektedir. Orhun Abideleri
🔹 Tokuz veya Dokuz Oğuz tabiri,
"Dokuz boydan oluşan Oğuzlar" manasını taşır. Dokuz Oğuzlar 627'de, en doğuda, Tula Irmağı civarında yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Çin kaynaklarında olarak anılırlar. "Jiuxing"
🔹 Dokuz Oğuzlar;
den oluşmakta. Bir Türk topluluğu olan Bugu, Hun, Bayırku, Tongra, İzgil, Ch'i-pi, A-pu-sse, Ku-lun-wu-ku ve Edizler Dokuz Oğuzlar, Uygurlara, 'ni yıkmasında yardımcı olmuşlardır. Göktürk Devleti
🔹 Daha sonra
Tokuz Oğuzlara, Uygurlar da eklenince "On Uygur" olarak anılırlar. Uygur ve Dokuz Oğuz birleşmesinden sonra Ötüken, Dokuz Oğuz ve Uygurların hakimiyetine girer.
Eski Türkçeden Anadolu ağızlarına geçen kelimeler
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Göktürkler kendi devletleri tekrar kurmak için harekete geçerler ve topraklarını ele geçiren Dokuz Oğuzlara karşı savaş açarlar. 682 yılında Dokuz Oğuzlar ile Göktürkler arasında gerçekleşen bu savaş tarihte, " olarak bilinir. İnekler Gölü Savaşı"
🔹 Bu savaş sonucunda
'i tekrardan hakimiyetleri altına alırlar. Bunun sonucunda dağılan Dokuz Oğuzlardan kalan Türk boyları, Göktürkler, Ötüken II. Göktürk Devleti'nde bağımsızlıklarını bildirir.
KAYIP KENT TOGU BALIK BULUNDU
🔹 Tarihi,
600'lü yıllara dayanan "Togu Balık", Moğolistan'ın Tuul Vadisi'nde yapılan kazı çalışmaları sonucu ortaya çıktı.
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'ın keşfi, belki de Türk tarihi açısından bu zamana kadar bulunmuş en önemli keşiflerden biri. Togu Balık Başlatılan bu araştırma tam 30 kişilik bir ekipten oluşmakta.
Eski Türklerde "oguş" geleneği