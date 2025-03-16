Trump’tan Yemen’e saldırı: Husiler kim?

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◾ ABD başkanı Donald Trump, Yemen'deki Husiler'e yönelik saldırı emri verdiğini açıkladı. Trump, "ABD ordusuna Yemen'deki Husiler'i vurma emri verdim" dedi.

◾ Husiler'e Trump, "zamanınız doldu, saldırılarınız durmalı. "Eğer durmaz ise daha önce görülmemiş bir cehennem yaşatacaklarını" da söyledi.

🔻 Bu minvalde Donald Trump, İran'a da bir çağrı yaparak Husiler'e verilen desteğin derhal sona ermesi gerektiği uyarılarında bulundu.

➡ Trump, Husilere ait belirli bölgelere füze saldırıları düzenledi ve ABD ile İngiltere'nin Sana'ya düzenlediği hava saldırısında 9 kişi öldü ve 9 kişi yaralandı.