Trump’tan Yemen’e saldırı: Husiler kim?
Husiler, siyasi bir hareket olarak 1992'de Hüseyin Bedreddin el-Husi tarafından kuruldu. "Ensarullah Cemaati" adını alan Husiler, ülkede devam eden iç savaşta Eylül 2014'ten beri başkent Sana başta olmak üzere Yemen'in önemli bir kısmını elinde bulunduruyor. Peki Yemen'deki Husiler kimdir?
◾ ABD başkanı Donald Trump, Yemen'deki Husiler'e yönelik saldırı emri verdiğini açıkladı. Trump, "ABD ordusuna Yemen'deki Husiler'i vurma emri verdim" dedi.
◾ Husiler'e Trump, "zamanınız doldu, saldırılarınız durmalı. "Eğer durmaz ise daha önce görülmemiş bir cehennem yaşatacaklarını" da söyledi.
🔻 Bu minvalde Donald Trump, İran'a da bir çağrı yaparak Husiler'e verilen desteğin derhal sona ermesi gerektiği uyarılarında bulundu.
➡ Trump, Husilere ait belirli bölgelere füze saldırıları düzenledi ve ABD ile İngiltere'nin Sana'ya düzenlediği hava saldırısında 9 kişi öldü ve 9 kişi yaralandı.
◾ Yemen'de bulunan Husiler, 7 Mart'ta bir açıklama yapmıştı: Bu açıklamaya göre, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre vermesi gerektiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtti.
◾ Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki Husilere karşı bir saldırı başlattı.
◽ Husiler, 1990 yıllarında Şiilerin bir kolu olan Zeydiliği savunmak amacıyla ortaya çıktı. Liderleri olan Hüseyin Bedreddin El Husi, 2004 yılında hükümet güçleri tarafından öldürüldü. Bunun üzerine Husiler, 10 yıl sonra 2014'te başkent Sanaa'yı ele geçirdi.
➡ Washington sarayının, Husileri terör örgütü ilan etme kararının ardından gözler hareketin lideri Abdulmelik el-Husi'ye ve hareketin siyasi geçmişine çevrildi. Peki Husiler kimdir?
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◽ Husiler, 2024'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'de Filistin'e destek amacıyla Kızıldeniz'de işgalci İsrail'e giden gemileri hedef aldı. Ardından Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e hava saldırılarıyla dünyanın gündeminden düşmedi.
◽ Husiler, Yemen'in kuzeyindeki Sada kentinde 1990'lı yıllarda "Mümin Gençler" Hareketi olarak var oldular. 1992'de siyasi bir hareket olarak Hüseyin Bedreddin el-Husi tarafından kuruldu.
➡ Hüseyin el-Husi, ruhani önderliğini babası Bedreddin el-Husi'nin yaptığı Mümin Gençler Cemaati'ni Ensarullah Hareketi adıyla siyasi, silahlı bir harekete dönüştürdü ve Mümin Gençler Cemaati'ni 2004 yılına kadar yönetti.
◾ Sonrasında "Ensarullah Cemaati" adını alan Husiler, iç savaş çıkararak Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere Yemen'in önemli bir kısmını eline geçirdi.
◾ ◽ Husiler ile Yemen hükümeti arasında bir savaş oldu. Bu ilk savaş, Yemen hükümetinin 2004'te Sada'daki sınırlı çatışmalarda 3 askerin öldürülmesinden Husileri sorumlu tutmasıyla ortaya çıktı.