Sumud Filosu vicdanı uyandırdı, insanlığı hatırlattı
Sahi, neydi insanlık? İnsan olmak yalnızca yiyip, içip, gezip varlığımızla mı mümkün olmaktaydı? Bizi, biz yapan şeyler hakikaten bunlar mıydı? Köhneleşmiş ve kararmış vicdanımızı tozlu rafların arasına hapsetmek miydi? Yıllardır Filistin halkına yapılan zulme ve soykırıma susmak mıydı? Artık gelmedi mi vakti haykırmanın, Sumud Filosu'nda özgürlüğe açılan bir yürek olmayı hak etmiyor muyduk? Vicdanları uyarmanın ve insanlığı hatırlatmanın vakti gelmemiş miydi? Bir değil binbir Sumud olarak zalim İsrail'e karşı durmanın vakti gelmeliydi elbet. Evet, Cesur Yürekler dünyaya böyle verdi mesajını...
◾ Tunus'tan yola çıkan Global Sumud Filosu; vicdanı uyandırdı, insanlığı hatırlattı. Dünyanın farklı yerlerinden Sumud Filosu'na katılan insanlar, tüm dünyaya adeta "insanlık dersi" verdi.
◾ Evet; insan için önemli olan dini, dili, ırkı değil "insan" olması değil miydi? Zaten böyle olmalıydı değil mi? Türk ve Müslüman isen bu dünyada maalesef karşılık bulmuyor.
◾ Filistin halkı yıllardır zalim, siyonist zihniyetin baskılarıyla yaşam mücadelesi veriyor. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana da işgalci İsrail, Gazze'yi tamamen abluka altına aldı ve masumların üzerine her gün bombalar yağdırıyor.
◾ Biz bu cümleleri; kurarken utanıyoruz, biz bunları söylerken yüreğimizden feryatlar kopuyor ama onlar, "eli kanlı zihniyet" durmuyor, aksine batı zilletleri tarafından destekleniyor.
◾ İşte, Mavi Marmara, Madleen gemilerinde olduğu gibi Global Sumud Filosu, Gazze halkına "Biz buradayız, yanınızdayız!" demek için yola çıktı, onlar ki ölümü göze alıp çıktılar.
◾ Tam 44 gemi, dünyanın farklı yerinden yüzlerce cesur yürek. 44 gemiyle oluşturulan filo, 1 Ekim'i 2 Ekim'e bağlayan gece katil ve işgalci İsrail askerlerince saldırılar düzenlendi.
◾ İnsani yardım taşıyan bu gemideki aktivistlerin akıllarında sadece bir şey vardı; Gazze'deki insanlığa özellikle çocuklara ulaşmak ve onlara yardım etmek...
◾ İşgalciler ise "Gazze ablukası"nı delecek yürekli yüzlerce aktivisti Gazze karasularına girişini engellemek vardı. Bu kara, köhne zihniyet gemilere var gücüyle odaklandı.
◾ Fakat unuttukları bir şey vardı. Muhammed suresi 7. ayeti ile unuttukları o şeyi hatırlatalım. "Ey iman edenler! Allah'a yardım ederseniz O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır." Allah'ın (CC) izni ve yardımıyla abluka, yerle yeksan edildi.
MUHAMMED SURESİ 7. AYETİN TEFSİRİ
◾ Allah'ın yardıma ihtiyacı bulunmadığı kesin olduğuna göre "Allah'a yardım", mecazi olarak "O'nun dinine, peygamberine" yardım demektir. Bu âyet bir ilâhî sünnete (imtihan ve sa'y olarak anılan âdete, kanuna) ışık tutmaktadır: Allah dünya hayatını imtihan için takdir buyurduğundan yardımını da kulun kendisine düşeni yerine getirmiş olmasına, sözlü dua yanında amel ve çabalarıyla fiilî duasını da yapmış bulunmasına bağlamıştır. Kul iyiliğe doğru bir adım atarsa Allah, yardım ve ödül olarak bin adım atmaktadır.