Soykırımın en çarpıcı 10 fotoğrafı

Bir insan topluluğunu siyasal, ulusal, ırksal veya dinsel nedenlerle soyca sistematik olarak yok etmeyi amaçlayan toplu öldürme eylemleri soykırım olarak adlandırılır. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana işgalci İsrail tarafından gerçekleştirilen bir soykırım söz konusudur. Bu sistematik öldürme eylemleri sonucunda Filistin'de ölenlerin sayısı da her geçen gün artmaktadır. İsrail, bu savaş suçlarını işlerken hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu çocuklar, kadınlar ve yaşlıların oluşturduğu görülmektedir. İşte, Gazze'de tüm dünyanın gözü önünce yaşanan soykırımın en çarpıcı fotoğraflarından birkaçını sizler için derledik...
Giriş Tarihi: 01.11.2023
12:52
Güncelleme Tarihi: 01.11.2023
15:35