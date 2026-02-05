Siyonistler tarafından sorgulanan Filistinli kadın zulmü anlattı

2 /5













🔸 Ebu Abid, "Gazze'nin boşaltılmasının önüne geçmek için elimizden geleni yapmalıyız. Göçe zorlanmaya karşı durmalıyız. Gazze her zaman halkıyla biklikte bayındır olacak." diye konuştu.

🔸 Uzun süre çocuklarından ayrı kaldıktan sonra Gazze'ye dönmek için büyük sıkıntılara katlandığını söyleyen Ebu Abid, "Gazze'ye dönmeyelim diye bize kötü davrandılar. Mesajım şudur; geri dönmelisiniz. Yahudiler baskı da yapsa ne yaparsa yapsın dönmelisiniz. Geri dönün ve hiçbir fırsatı kaçırmayın." şeklinde konuştu.

🔸 Ebu Abid, İsrail'in Gazze halkını sürgün etmek istediğine vurgu yaparak, "Burası bizim toprağımız, yerimizden edilsek de bizim toprağımız. Niçin başka ülkede mülteci olalım? Biz kendi topraklarımızdayız, sürgün edilsek bile davamız yok olmayacak." dedi.