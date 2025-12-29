Siyonistler ateşkese rağmen katliamı sürdürüyor
10 Ekim'de uluslararası kamuoyunun önünde gerçekleşen ateşkese rağmen siyonistler Gazze'de saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor. 10 Ekim'den bu yana gerçekleşen saldırılarda en az 405 Filistinli hayatını kaybetti, 1114 kişi de yaralandı.
◾ Savaş uçakları, topçu atışlarıyla eş zamanlı Han Yunus'un doğu bölgelerine hava saldırıları düzenlerken, patlama sesleri ve İsrail askeri araçlarından aralıklı silah sesleri duyuldu. Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye ve Tuffah mahallelerinde de İsrail hava saldırıları gerçekleştirdi.
◾ İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tselem, ateşkese varılmasından bu yana Gazze'deki duruma dair raporunu paylaştı. Raporda, Gazze'nin yarısından fazlasında işgalini sürdüren İsrail ordusunun "sarı hat" olarak isimlendirilen ancak net olarak işaretlenmemiş bölgede Filistinlilere ateş açmaya devam ettiği belirtildi.
◾ Ekim 2023'ten önce sarı hattın doğusunda ikamet eden yaklaşık 1 milyon Filistinlinin yaşanmaz koşullarda Gazze'nin batısına sıkıştırıldığına işaret edildi. İsrail'in sarı hattın doğusundaki binaları ve yapıları sistematik olarak yıkmayı sürdürdüğü ifade edildi. Uydu görüntülerinin ateşten bu yana İsrail ordusunun sarı hattın doğusunda yüzlerce yapıyı yıktığını ortaya koyduğu kaydedildi.
◾ İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarına devam ettiği, bu saldırılarda 10 Ekim - 22 Aralık tarihleri arasında 405 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1114 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Ateşkes yürürlükte olmasına rağmen İsrail'in Gazze'de saldırılarını sürdüğüne işaret edilen raporda, şu ifadelere yer verildi:
"Sözde ateşkes 75 gündür yürürlükte. Uygulamada ise İsrail, Gazze'deki Filistinlilerin hayatlarını tamamen kontrol altına alma, öldürme, yıkım ve yerinden etme kampanyasına devam ediyor. Uluslararası toplum bu sahte durumu desteklemeyi bırakmalı ve Gazze halkına yardım etmek için harekete geçmelidir."
◾ Raporda, İsrail'in Gazze'ye yardım girişlerini büyük ölçüde kısıtlamaya devam ettiği belirtildi. Gazze'ye giren tır sayısında ateşkes öncesine oranla artış olduğu ancak Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer yardım kuruluşlarının bölgedeki operasyonlarının İsrail tarafından büyük ölçüde engellendiği ifade edildi. Ateşkesin başladığı 10 Ekim-16 Aralık tarihleri arasında temel malzeme teslimatı, tıbbi tahliyeler ve altyapının onarımları da dahil olmak üzere planlanan 556 yardım misyonunun yalnızca yüzde 57'sinin tamamlandığına dikkati çekildi.
◾ Gazze ile Mısır arasında yer alan Refah Sınır Kapısı'nın ateşkes anlaşmasına rağmen halen kapalı olduğuna işaret edilen raporda, BM'nin Gazze'deki 1,6 milyon kişinin 2026'da "aşırı düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalacağını" tahmin ettiğine yer verildi.
◾ Raporda ayrıca, İsrail'in tıbbi ekiplerin ve gazetecilerin Gazze'ye girişini engellemeye devam ederek, hayat kurtarıcı tedavileri önlediği ve bölgeden gelen belge ve raporlara yönelik medya ambargosunu sürdürdüğü belirtildi.
◾ Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Gazze'de en az 4 bini çocuk olmak üzere 18 bin 500 hasta ve yaralının tedavi için yurt dışına çıkmak için beklediği ancak İsrail'in bunlardan yalnızca 260'ının tedavi için yurt dışına çıkışına izin verdiğine dikkati çekildi.
◾ Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, siyonist saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son bilgiler paylaşıldı. İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte 2'si enkaz altından çıkarılan 3 Filistinlinin naaşı ile 16 yaralının hastanelere ulaştırıldığı belirtildi.
◾ Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda, 410 sivilin yaşamını yitirdiği, 1134 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 654 kişinin cesedinin çıkarıldığı ifade edildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 945, yaralıların sayısının da 171 bin 211 olduğu kaydedildi.
◾ Siyonistler, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesi neredeyse her gün düzenlediği saldırılarla ihlal etmeyi sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Zeytun Mahallesi ile Tuffah Mahallesi'ndeki bölgelere art arda hava saldırısı düzenledi. Görgü tanıkları da İsrail askeri araçlarının aynı bölgelere rastgele ateş açtığını belirtti. bir sağlık yetkilisi, Filistinli Udey el-Mekadime'nin Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail ateşiyle öldürüldüğünü söyledi.
◾ Görgü tanıklarının aktardığına göre, Filistinli adam, Cibalya Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin sığındığı Hafsa Okulu'nun kapısı önünde otururken İsrailli bir keskin nişancı tarafından vuruldu. Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'ne kaldırılan yaralı adam, hastanede yaşamını yitirdi.