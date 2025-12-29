Siyonistler ateşkese rağmen katliamı sürdürüyor

1 /8













◾ Savaş uçakları, topçu atışlarıyla eş zamanlı Han Yunus'un doğu bölgelerine hava saldırıları düzenlerken, patlama sesleri ve İsrail askeri araçlarından aralıklı silah sesleri duyuldu. Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye ve Tuffah mahallelerinde de İsrail hava saldırıları gerçekleştirdi.

◾ İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tselem, ateşkese varılmasından bu yana Gazze'deki duruma dair raporunu paylaştı. Raporda, Gazze'nin yarısından fazlasında işgalini sürdüren İsrail ordusunun "sarı hat" olarak isimlendirilen ancak net olarak işaretlenmemiş bölgede Filistinlilere ateş açmaya devam ettiği belirtildi.

◾ Ekim 2023'ten önce sarı hattın doğusunda ikamet eden yaklaşık 1 milyon Filistinlinin yaşanmaz koşullarda Gazze'nin batısına sıkıştırıldığına işaret edildi. İsrail'in sarı hattın doğusundaki binaları ve yapıları sistematik olarak yıkmayı sürdürdüğü ifade edildi. Uydu görüntülerinin ateşten bu yana İsrail ordusunun sarı hattın doğusunda yüzlerce yapıyı yıktığını ortaya koyduğu kaydedildi.

◾ İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarına devam ettiği, bu saldırılarda 10 Ekim - 22 Aralık tarihleri arasında 405 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1114 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Ateşkes yürürlükte olmasına rağmen İsrail'in Gazze'de saldırılarını sürdüğüne işaret edilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Sözde ateşkes 75 gündür yürürlükte. Uygulamada ise İsrail, Gazze'deki Filistinlilerin hayatlarını tamamen kontrol altına alma, öldürme, yıkım ve yerinden etme kampanyasına devam ediyor. Uluslararası toplum bu sahte durumu desteklemeyi bırakmalı ve Gazze halkına yardım etmek için harekete geçmelidir."