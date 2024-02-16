Sakurajima Yanardağı patladı

▪ Sakurajima, Japonya'nın en aktif yanardağı olarak biliniyor ve Şubat 2016'dan beri taşıdığı tehlike sebebiyle kratere 2 kilometreden fazla yaklaşılmasına izin verilmiyordu.

▪ Öyle ki aktif yanardağın bulunduğu yarımada eskiden Kagoşima Körfezi içinde ayrı bir adaydı. Ama patlamanın ardından bir birleşim olmuştu.

TÜRK LEHÇELERİNDE "AFET, FELAKET"