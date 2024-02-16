Sakurajima Yanardağı patladı
Yanardağları ile ünlü Japonya'da bir yanardağı daha patladı. Japonya'nın güneyinde bulunan Kagoşima Körfezi'nde bir yarımada üzerindeki Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Olay sonrasında volkanik küller 5 bin metreye kadar yükseldi.
Giriş Tarihi: 16.02.2024
11:45
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
12:54
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Japonya'nın güney kesiminde bulunan Kagoşima Körfezi'nde bir yarımada üzerindeki Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldi.
▪ Ülkenin ünlü gazetesi
The Japan Times'ın haberine göre Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin güneyinde bulunan Sakurajima Yanardağı'ndaki patlama sonrası küllerin 5 bin metre kadar yükseldiğini bildirdi.
The Japan Times hakkında :
1897 yılında yayın hayatına başlayan The Japan Times, Japonya'nın İngilizce yayın yapan ilk gazetesi.
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Büyük bir ses ile gerçekleşen patlamanın ardından can kaybı olmadığı, çevredeki yapılarda da herhangi bir hasar tespit edilmediği ilan edildi.
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Kagoşima Meteoroloji Ofisi de yaptığı açıklamada, volkanik hareketlilik uyarı seviyesinin "halkın yanardağa yaklaşmaması" tavsiyesini içeren 3. seviyede tutulduğunu duyurdu.
Kagoşima Meteoroloji Ofisi nedir?
Japonya'nın Kagoşima şehrinde bulunan meteoroloji ofisi.
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Sakurajima, Japonya'nın en aktif yanardağı olarak biliniyor ve Şubat 2016'dan beri taşıdığı tehlike sebebiyle kratere 2 kilometreden fazla yaklaşılmasına izin verilmiyordu.
▪ Öyle ki aktif yanardağın bulunduğu yarımada eskiden
Kagoşima Körfezi içinde ayrı bir adaydı. Ama patlamanın ardından bir birleşim olmuştu.
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1914'te yaşanan büyük yanardağ patlamasının ardından lavların doğudaki kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası ile birleşmişti.
1914'de gerçekleşen bu patlama, Japonya tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmiş ve Japon sözlü kültüründe önemli bir öge olmuştu.
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2023 yılı Ekim ayında başlayan volkanik hareketler, Kasım ayında Iwoto adasına yakın bir bölgede yeni bir adanın ortaya çıkmasına sebep olmuştu.
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Sakurajima ile hatırladığımız volkanik hareketler esasında dünya tarihi kadar eski. Dünya tarihinin en büyük 5 volkanik patlamasını araştırdık.