Sahte Psikologlara Dikkat: Ruh Sağlığınız Tehlikede Olabilir!

2 /5 Yanlış Bilgi Çağında Sosyal Medya Tuzağı













🔺Psikolog Esra Oras, günümüz çağında yanlış bilginin çok hızlı yayıldığına dikkat çekiyor. Oras'a göre, bir kamerası ve mikrofonu olan herkes, bilimsel bir jargonu taklit ederek yanlış bilgileri ve safsataları kolayca dolaşıma sokabiliyor. Hatta ünlü televizyon programcılarının karşısına çıkıp "psikoloji diye bir şey yok" gibi sansasyonel iddialarda bulunulabildiğini ifade ediyor.

🔺Psikolog Esra Oras, insanların kötü hissettiklerinde artık arkadaşları yerine telefonlarına ve sosyal medyaya sarılarak kendilerini yatıştırdığına vurgu yapıyor. Oras, sosyal medyanın acıyı dindirmeyi, başarıyı ve iyileşmeyi vadeden binlerce içerikle dolu olduğunu, bu platformlarda alanında uzman olmayan ve uzmanmış gibi davranan "tüccarların" çok sayıda kişiyi etkileyebildiğini belirtiyor. Oras'a göre, bu kişilerin kendilerinden o kadar emin olmaları ve bazı güvenilir kimselerin de onlara güvendiğinin duyulması, etkiyi daha da artırıyor.

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