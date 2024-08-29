Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir: Maymun virüsü nasıl bulaşır?

Maymun çiçeği virüsü nedir?

◼ Maymun çiçeği virüsü, Afrika'da rastlanan Ortopoksvirüs cinsine ait bir virüstür. İnsanlara enfekte olmuş birinden veya hayvanın cilt lezyonları ya da vücut sıvılarıyla doğrudan teması sonucu bulaşan bir hastalıktır.

◼ Monkeypox olarak anılan Maymun çiçeği virüsü, nasir görülen bir enfeksiyon çeşididir. İlk kez 1958 senesinde laboratuvar maymunlarında tanımlanmış ve adını bundan dolayı almıştır.