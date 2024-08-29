Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir: Maymun virüsü nasıl bulaşır?
Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir: Maymun virüsü nasıl bulaşır?
2020 yılında Covid-19 pandemisi yaşanmış, tüm dünya evine kapanmıştı. O korkunç günlerden sonra tüm dünyayı tekrar bir endişeye sürükleyen viral bir virüs daha çıktı: Maymun Çiçeği Virüsü. Covid-19 pandemisinden sonra dünyanın her yerinde endişe oluşturan Covid-19 hastalığının akabinde ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü son dönemde viral hastalıklardan bir tanesi. Peki maymun çiçeği virüsü nedir? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nasıldır? Maymun virüsü nasıl bulaşır? Sizler için anlattık.