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  • Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir: Maymun virüsü nasıl bulaşır?

Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir: Maymun virüsü nasıl bulaşır?

2020 yılında Covid-19 pandemisi yaşanmış, tüm dünya evine kapanmıştı. O korkunç günlerden sonra tüm dünyayı tekrar bir endişeye sürükleyen viral bir virüs daha çıktı: Maymun Çiçeği Virüsü. Covid-19 pandemisinden sonra dünyanın her yerinde endişe oluşturan Covid-19 hastalığının akabinde ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü son dönemde viral hastalıklardan bir tanesi. Peki maymun çiçeği virüsü nedir? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nasıldır? Maymun virüsü nasıl bulaşır? Sizler için anlattık.

Giriş Tarihi: 29.08.2024 14:30
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Maymun çiçeği virüsü nedir?
Maymun çiçeği virüsü nedir?

Maymun çiçeği virüsü nedir?

◼ Maymun çiçeği virüsü, Afrika'da rastlanan Ortopoksvirüs cinsine ait bir virüstür. İnsanlara enfekte olmuş birinden veya hayvanın cilt lezyonları ya da vücut sıvılarıyla doğrudan teması sonucu bulaşan bir hastalıktır.

◼ Monkeypox olarak anılan Maymun çiçeği virüsü, nasir görülen bir enfeksiyon çeşididir. İlk kez 1958 senesinde laboratuvar maymunlarında tanımlanmış ve adını bundan dolayı almıştır.

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◼ Maymun çiçeği virüsü yani monkeypox, insanlarda ilk vakası 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde rapor edilmiştir. Günümüzde virüsün iki farklı türü vardır:

◼ Orta Afrika'da endemik bir tür olan "Clade 1", mevcut salgında görülen yeni ve şiddetli olan bir diğer virüs türü ise "Clade 1b" dir.

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Maymun çiçeği virüsü belirtileri
Maymun çiçeği virüsü belirtileri

◼ Son zamanlarda farklı şekillerde etki göstermeye başlayan Maymun çiçeği virüsü, enfekte hayvanlardan insanlara bulaşarak insanlar arasında yayılmaktadır.

◼ Geçmiş zamanlarda hayvanlardan insanlara bu virüsün yayılması oldukça nadirken günümüzde virüsün görülme yeri Afrika dışında da aksetmeye başlamıştır. Bu durum dünyada, insanlarda bir panik oluşturdu.

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◼ Maymun çiçeği virüsü hakkında geçtiğimiz zamanlarda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bir açıklama yaptı:

"Virüsün ülkemizde yaygın olmadığını, ancak olası bir salgına karşı gerekli önlemlerin alındığını ve şu anda herhangi bir alarm durumunun söz konusu olmadı"ğını dile getirdi.

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Maymun Çiçeği Varyantı Nedir?
Maymun Çiçeği Varyantı Nedir?

Maymun Çiçeği Varyantı Nedir?

Maymun Çiçeği Virüsü zamanla mutasyona uğrar ve çeşitli varyanlarla oluşturur. Uzmanlar bu varyantların, virüsün bulaşıcılığını, hastalığın şiddetini etkilediğini söylemektedir.

◼ Kongo Havzası varyantı şiddetli seyir gösterirken, Batı Afrika varyantı daha hafif enfeksiyonlarla ilişkili ilerler. Bu varyantların ortaya çıkışı, bölgesel epidemiyoloji ve halk sağlığı stratejilerinde değişikliklere sebep olmaktadır.

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