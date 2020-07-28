Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda yasak olacak mı?
Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda yasak olacak mı?
Kabine toplantısı sonrası son dakika açıklamalarında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı hakkında bilgi verdi. 2020 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonların merakla beklediği konuyla ilgili birçok farklı öneri ve açıklama geldi. Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda yasak olacak mı? 2020 Kurban Bayramında kısıtlama var mı? İl bazında kısıtlama olur mu? 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bu bayramda (Kurban Bayramı) sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı haberlerinde son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 28.07.2020
22:12
Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
22:20
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Sokağa çıkma yasağı haberlerinde son dakika gelişmeleri
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Bayramda yasak olacak mı?
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Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?
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Bu bayramda (Kurban Bayramı) sokağa çıkma yasağı olacak mı?