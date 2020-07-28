Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda yasak olacak mı?

Kabine toplantısı sonrası son dakika açıklamalarında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı hakkında bilgi verdi. 2020 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonların merakla beklediği konuyla ilgili birçok farklı öneri ve açıklama geldi. Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda yasak olacak mı?

Sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken vatandaşların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Bu yıl 31 Temmuz tarihinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı ile birlikte kısıtlama olup olmayacağı araştırılırken gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi. 31 Temmuz'da ilk günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlamaya ilişkin açıklama ve uyarılar geldi…