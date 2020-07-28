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Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda yasak olacak mı?

Kabine toplantısı sonrası son dakika açıklamalarında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı hakkında bilgi verdi. 2020 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonların merakla beklediği konuyla ilgili birçok farklı öneri ve açıklama geldi. Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda yasak olacak mı? 2020 Kurban Bayramında kısıtlama var mı? İl bazında kısıtlama olur mu? 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bu bayramda (Kurban Bayramı) sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı haberlerinde son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 28.07.2020 22:12 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 22:20
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Sokağa çıkma yasağı haberlerinde son dakika gelişmeleri
Sokağa çıkma yasağı haberlerinde son dakika gelişmeleri

Kabine toplantısı sonrası son dakika açıklamalarında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı hakkında bilgi verdi. 2020 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonların merakla beklediği konuyla ilgili birçok farklı öneri ve açıklama geldi. Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda yasak olacak mı?

Sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken vatandaşların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Bu yıl 31 Temmuz tarihinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı ile birlikte kısıtlama olup olmayacağı araştırılırken gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi. 31 Temmuz'da ilk günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlamaya ilişkin açıklama ve uyarılar geldi…

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Bayramda yasak olacak mı?
Bayramda yasak olacak mı?

Bu mübarek günler vesilesiyle Türk milletinin, Müslümanların ve tüm insanlığı feraha kavuşmasını Allah'tan dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı için tüm kurumların hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

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Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Ülkede kesilecek büyük ve küçükbaş kurbanlıkların tamamının yerli üretim olduğunu ifade eden Erdoğan, gerek kurbanlıkların kontrolü, gerek kesim yerleri, gerek kesim sonrası temizlik hususunda gereken tedbirlerin ağırlıklı olarak yerel yönetimler vasıtasıyla alındığını söyledi.

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Bu bayramda (Kurban Bayramı) sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Bu bayramda Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kurban kesim yerlerinde yoğunluk oluşmaması için bayramın 2'nci ve 3'üncü günlerinin de değerlendirilmesini tavsiye eden Recep Tayyip Erdoğan, bayram için yolculuğa çıkacak tüm vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve kurallara riayet etmelerini özellikle istedi.

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Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Kovid-19 salgınının devam ettiği şu günlerde gerek kurban keserken, gerek bayramlaşırken "TAMAM" diye ifade ettikleri "temizlik, maske ve mesafe" kurallarından asla taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıkıntılı ve zahmetli olduğunu bildiğimiz bu kuralları kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için harfiyen uygulayalım. İnşallah çoğu gitti azı kaldı. Salgın dönemini geride bıraktığımızda inşallah yaptığımız fedakarlıkların karşılığını ziyadesiyle alacağımız güzel günler bizi bekliyor. Milletimizin salgın dönemindeki istihdam kaybını önlemek ve sosyal destek ihtiyacını karşılamak için çeşitli kalemlerde 26,5 milyar liralık karşılıksız nakit ödeme yaptık. İnşallah bundan sonra da 83 milyon vatandaşımızın her birinin yanında yer almayı sürdüreceğiz."

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