Gazze’ye yönelik hava, kara ve deniz saldırıları

2 /5













◾ İsrail'in Gazze Şeridi genelindeki operasyonları can almaya devam ediyor. Bugün, kuzeyden güneye kadar uzanan çeşitli bölgelerde düzenlenen saldırılarda en az dört Filistinli yaşamını yitirdi. Han Yunus'a bağlı Beni Suheyla bölgesinde bir SİHA saldırısının ardından Muhammed ve Enes Ebu Asi'nin cansız bedenleri Nasır Hastanesi'ne ulaştı.

◾ İsrail birliklerinin daha önce çekildiği iddia edilen Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nin doğusunda ise, 31 yaşındaki Muhammed Macid el-Caberi, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu.