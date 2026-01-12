Gazze'ye yönelik hava, kara ve deniz saldırıları
Gazze'de tansiyon yükseliyor! Siyonist ordu, kentin doğusundaki Tuffah ve Zeytun'u topçu atışlarıyla hedef aldı. Savaş uçakları Bureyc Mülteci Kampı ve Refah'ta hava saldırıları düzenlerken, yoğun çatışmaların devam ettiği bildiriliyor. Son durumu WAFA haber ajansı paylaştı.
◾ Siyonistlerin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bugün şiddetini artırdı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Gazze şehrinin doğusundaki Tuffah ve Zeytun mahalleleri yoğun topçu ateşi altına alındı.
◾ Savaş uçakları Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunu hedef alırken, güneyde Refah kenti de havadan saldırılara maruz kaldı. Şeridin kuzeyinde ise Cibaliya'nın doğusu ve Beyt Lahiya'da hava saldırıları binaları yerle bir etti. Bu kara operasyonlarına eşlik eden deniz kuvvetleri de Gazze kıyılarını aralıksız vurdu.
◾ İsrail'in Gazze Şeridi genelindeki operasyonları can almaya devam ediyor. Bugün, kuzeyden güneye kadar uzanan çeşitli bölgelerde düzenlenen saldırılarda en az dört Filistinli yaşamını yitirdi. Han Yunus'a bağlı Beni Suheyla bölgesinde bir SİHA saldırısının ardından Muhammed ve Enes Ebu Asi'nin cansız bedenleri Nasır Hastanesi'ne ulaştı.
◾ İsrail birliklerinin daha önce çekildiği iddia edilen Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nin doğusunda ise, 31 yaşındaki Muhammed Macid el-Caberi, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu.
Sağlık kaynakları, göğsünden vurulan Caberi'nin Gazze kent merkezindeki bir hastaneye kaldırıldığını ancak kurtarılamadığını aktardı.
◾ Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı'nın doğusunda da İsrail'e ait bir İHA'dan atılan füzeyle hedef alınan Muhammed el-Harazin isimli Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
◾ Ekim ayında ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail, bombardıman ve ateş açma yoluyla yüzlerce ihlalde bulundu. Bu ihlaller sonucunda 439 Filistinli yaşamını yitirdi, 1223 kişi yaralandı.
◾ Gazze'de can kaybı bilançosu ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın bugün açıkladığı son verilere göre, İsrail'in süregelen saldırıları sivil ölümlerini ürkütücü boyutlara taşıdı: Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 71 bin 412'ye yükseldi.
◾ Özellikle dikkat çekici olan ise, son 48 saatte üç Filistinlinin naaşı hastanelere ulaşırken, dokuz kişinin de yaralanması. Ateşkes ilanından bu yana geçen sürede bile İsrail saldırıları 442 kişinin ölümüne, 1236 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Ekim 2023'ten bu yana devam eden bu insani dramda yaralı sayısı ise 171 bin 314'e ulaştı.
◾ Gazze Şeridi'nde kış, İsrail ablukası ve saldırılarının yol açtığı insani krizi doruk noktasına taşıdı. Medya Ofisi'nden yapılan son açıklamada, mevsimin başlangıcından bu yana 21 kişinin dondurucu soğuklar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
◾ Bu acı bilançonun 18'ini çocuklar oluşturuyor; ölenlerin tamamı zorla yerinden edilmiş siviller. 1,5 milyondan fazla Filistinli, yıkılan altyapı ve temel insanlık dışı koşullar altında, zorunlu göç kamplarında hayata tutunmaya çalışıyor.