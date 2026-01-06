Gazze'de zararın ekonomik tablosu

2 /6













📍 Gazze'de sebze ekili alanın 93 bin dönümden 4 bin dönüme düştüğü vurgulanan açıklamada, İsrail saldırılarında tarım için kullanılan 1000 su kuyusu ile 500 büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanı çiftliğinin yok olduğu kaydedildi.

📍 Altyapı ve kamu hizmetlerindeki zarara ilişkin 700'den fazla su kuyusu, 3 bin 80 kilometre uzunluğunda elektrik hattı, 400 kilometre uzunluğunda su ve kanalizasyon şebekesinin İsrail'in saldırılarında tahrip edildiği belirtildi.