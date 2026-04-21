Gazze'de toplanamayan çöpler ve çevre krizi

1 /5













◾ Siyonist İsrail, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen sınır kapılarını kapalı tutarak başta yakıt ve yedek parça olmak üzere hayati öneme sahip birçok malzemenin Gazze'ye girişine engel oluyor.

◾ İsrail ayrıca, Gazze'nin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturan "Sarı Hat" üzerindeki işgalini de sürdürüyor. Durum böyle olunca Gazze'deki belediyeler, bu bölgede kalan ana çöp toplama alanlarına erişim sağlayamıyor. Buna yakıt ve ekipman eksikliği de eklenince, zorla yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı çadırlar arasında biriken ve ciddi sağlık ve çevre sorunlarına yol açan çöplerin toplanmasında büyük sorun yaşanıyor.