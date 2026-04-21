Peygamberimizin (SAV) 10 duası
Yayınlanma Tarihi: 21.04.2026 12:14 Güncelleme Tarihi: 21.04.2026 12:17
Müminlere en güzel örnek olan Efendimiz (SAV), gün içinde sıklıkla dua ederdi. Bu duaların içeriği genellikle afiyet, af, hidayet ve bağışlanma gibi meselelere dairdi. Öyle ki Peygamberimizin (SAV) gündelik hayatında en çok yer alan ibadetlerden biri de zikir ve dua idi. Peygamberimizin (SAV) hadis-i şeriflerinde geçen 10 duayı araştırdık.
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Allahım! Bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru! Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla! Dönüp varacağım âhiretimi kazanmama yardım et! Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkân ver! Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et!"
(Müslim, Zikir 71)