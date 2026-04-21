Peygamberimizin (SAV) 10 duası

Yayınlanma Tarihi: 21.04.2026 12:14 Güncelleme Tarihi: 21.04.2026 12:17

Müminlere en güzel örnek olan Efendimiz (SAV), gün içinde sıklıkla dua ederdi. Bu duaların içeriği genellikle afiyet, af, hidayet ve bağışlanma gibi meselelere dairdi. Öyle ki Peygamberimizin (SAV) gündelik hayatında en çok yer alan ibadetlerden biri de zikir ve dua idi. Peygamberimizin (SAV) hadis-i şeriflerinde geçen 10 duayı araştırdık.

1/10

💠

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Allahım! Bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru! Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla! Dönüp varacağım âhiretimi kazanmama yardım et! Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkân ver! Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et!"

(Müslim, Zikir 71)

2/10

💠

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Allahım! Açlıktan sana sığınırım; o insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihânetten de sana sığınırım; o ne kötü bir huy ve tabiattır."

(Ebû Dâvûd, Vitir 32)

3/10

💠

Resulullah (SAV) buyurdu:

Allahım! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azâbından koru!"

(Buhârî, Tefsîr 38, Daavât 55; Müslim, Zikr 23)

4/10

💠

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Allahım! Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve cinsel organımın şerrinden sana sığınırım, de…"

(Ebû Dâvûd, Vitir 32)

5/10

💠

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Allahım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azâbından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım."

(Müslim, Zikir 50 - Nesâî, İstiâze 7)

Hevâya Övgü: Din Arzu Gücünün Muharrikidir

Hevâya Övgü: Din Arzu Gücünün Muharrikidir

Peygamberimizin SAV 10 duası

Peygamberimizin (SAV) 10 duası

